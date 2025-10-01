क्या है AVAS सुविधा, जो अगले साल से इलेक्ट्रिक वाहनों में होगी अनिवार्य? 

AVAS

ऐसे काम करेगा AVAS

पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में EVs कम आवाज पैदा करते हैं, जिससे सड़क पर पैदल यात्रियों या साइकिल चलाने को इनका आभास नहीं होता। इससे उनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। AVAS सिस्टम कम आवृत्ति वाली कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करके इस समस्या का समाधान करता है, जो वाहन की गति के साथ बदलती है। यह 20 किमी/घंटे से कम गति और रिवर्स लेते समय सक्रिय हो जाता है और गति बढ़ते ही बंद हो जाता है।