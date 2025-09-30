कम इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाने के ये हैं खतरे, अनदेखी पड़ जाएगी भारी 

कम इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाने के ये हैं खतरे, अनदेखी पड़ जाएगी भारी
क्या है खबर?
इंजन कार का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। ऐसे में इस पार्ट को सही स्थिति में रखना जरूरी होता है। इसके बेहतर प्रदर्शन में इंजन ऑयल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परेशानी मुक्त ड्राइविंग के साथ-साथ इंजन की लाइफ भी बढ़ाता है। समय के साथ ऑयल का स्तर कम होता जाता है और इसकी अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कम इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।
घर्षण
पार्ट्स के बीच बढ़ जाता है घर्षण
पार्ट्स को नुकसान: ऑयल इंजन के सभी पार्ट्स को काम करते समय चिकनाई प्रदान करना है। इसके कम होने पर पार्ट्स के बीच घर्षण बढ़ सकता है। इससे इनके खराब होने या इनमें टूट-फूट होने का खतरा रहता है। ओवरहीट: रेडिएटर कूलेंट गाड़ी के पुर्जों को ठंडा रखने का काम करता है, ठीक वैसा ही काम ऑयल इंजन के लिए करता है। इसका स्तर कम होने पर पार्ट्स ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे इंजन सीज हो सकता है।
जंग
इंजन में लग सकती है जंग
जंग लगना: इसकी कमी से इंजन के पुर्जे जंग लगने से खराब हो सकते हैं, क्योंकि यह उन पर सुरक्षा परत बनाता है। प्रदर्शन में गिरावट: ऑयल पिस्टन और सिलेंडर के बीच एक सील बनाता है, जो कमी के कारण टूट जाती है, जिससे इंजन का प्रदर्शन गिरता है। लाइफ में कमी: इसकी कमी से पुर्जे जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे इंजन की लाइफ कम हो जाती है। माइलेज: इससे गाड़ी का माइलेज भी कम होता है।