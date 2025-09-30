गाड़ी में ऑयल का स्तर बनाए रखना इंजन के लिए सही रहता है (तस्वीर: पिक्साबे)

कम इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाने के ये हैं खतरे, अनदेखी पड़ जाएगी भारी

क्या है खबर?

इंजन कार का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। ऐसे में इस पार्ट को सही स्थिति में रखना जरूरी होता है। इसके बेहतर प्रदर्शन में इंजन ऑयल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परेशानी मुक्त ड्राइविंग के साथ-साथ इंजन की लाइफ भी बढ़ाता है। समय के साथ ऑयल का स्तर कम होता जाता है और इसकी अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कम इंजन ऑयल के साथ गाड़ी चलाने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।