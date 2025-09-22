क्या होता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, भारतीय सड़कों पर कितना कारगर? 

कार ड्राइविंग को आसान और आरामदायक बनाने के लिए निर्माता नए फीचर्स की पेशकश कर रही है। एक ऐसी ही सुविधा है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), जो गति नियंत्रण के पहलुओं को ऑटोमैटिक करके हाईवे ड्राइविंग में क्रांति ला रही है। यह ज्यादातर गाड़ियों में मिलने वाले क्रूज कंट्रोल फीचर की तुलना में बेहतर सुविधा प्रदान करता है। आइये जानते हैं कि ACC कैसे काम करता है और अक्सर अस्त-व्यस्त रहने वाली भारतीय सड़कों पर कितना कारगर है?

ACC क्या होता है ACC? एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) की सुविधा है, जो आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए गति को ऑटोमैटिक एडजेस्ट करता है। इसके लिए आपको क्रूज कंट्रोल बटन का उपयोग करके इच्छित गति निर्धारित करनी होती है। इसके बाद रडार या कैमरा सेंसर आगे वाले वाहन से दूरी की निगरानी करते हैं। आगे वाली कार धीमी हो जाती है तो ACC आपकी कार की गति कम कर देता है।

तरीका कैसे काम करता है यह फीचर? इसमें रडार आगे वाले वाहन से दूरी की गणना करने के लिए रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। कैमरा इसकी पहचान करने के लिए रीयल-टाइम फुटेज कैप्चर करता है, हालांकि कम रोशनी में कम प्रभावी होता है।यह डाटा ECU को भेजा जाता है। सड़क साफ होने पर ACC निर्धारित गति बनाए रखता है। दूरी कम होने पर पावर कम करता या ब्रेक लगाता है, लेकिन जैसे ही दूरी बहाल होती है तो पावर बढ़ाता या ब्रेक हटा देता है।

नुकसान भारत में ये हैं इसके सामने चुनौतियां भारतीय सड़कों पर ACC के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि ACC को अचानक लेन बदलने, अनियमित ड्राइविंग और ट्रक या ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहनों से जूझना पड़ सकता है। यहां ड्राइविंग नियमों की अनदेखी के कारण हादसा होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए, चालकों को सतर्क रहने की जरूरत होती है और मैनुअल कंट्रोल की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा इस सुविधा से लैस गाड़ियाें के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। इसके बावजूद मैनुअल कंट्रोल करना पड़ता है।