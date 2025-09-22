बजाज ने पल्सर रेंज के लिए पेश किया फेस्टिव हेट्रिक ऑफर, शेयरों में आया उछाल 

फायदा

इन बाइक्स पर मिलेगा फायदा

दोपहिया वाहन निर्माता के इस फेस्टिव हैट्रिक ऑफर में मॉडल के आधार पर बचत अलग-अलग दी जा रही है। दिल्ली में पल्सर NS125 ABS खरीदने वाले ग्राहकों को 12,206 रुपये का लाभ मिलेगा, जबकि पल्सर N160 USD खरीदने वालों को 15,759 रुपये का फायदा होगा। इन लाभों में कम कर, माफ़ी शुल्क और मुफ्त बीमा शामिल हैं। यह ऑफर पूरे देश में उपलब्ध होगा। कंपनी को इससे त्योहारी सीजन में पल्सर रेंज की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है।