बजाज ने पल्सर रेंज के लिए पेश किया फेस्टिव हेट्रिक ऑफर, शेयरों में आया उछाल
क्या है खबर?
बजाज ने GST में कटौती के कारण अपनी 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स की कीमतें घटाने के साथ फेस्टिव हैट्रिक ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर में 50 फीसदी फाइनेंस विकल्प, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं और निःशुल्क बीमा का फायदा दिया जा रहा है। यह फेस्टिव ऑफर बजाज पल्सर लाइनअप पर लागू होगा। इस घोषणा के चलते 22 सितंबर को कंपनी के शेयरों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
फायदा
इन बाइक्स पर मिलेगा फायदा
दोपहिया वाहन निर्माता के इस फेस्टिव हैट्रिक ऑफर में मॉडल के आधार पर बचत अलग-अलग दी जा रही है। दिल्ली में पल्सर NS125 ABS खरीदने वाले ग्राहकों को 12,206 रुपये का लाभ मिलेगा, जबकि पल्सर N160 USD खरीदने वालों को 15,759 रुपये का फायदा होगा। इन लाभों में कम कर, माफ़ी शुल्क और मुफ्त बीमा शामिल हैं। यह ऑफर पूरे देश में उपलब्ध होगा। कंपनी को इससे त्योहारी सीजन में पल्सर रेंज की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है।
असर
घोषणा का शेयरों पर पड़ा यह असर
ऑफर की घोषणा ने निवेशकों में उत्साह पैदा कर दिया। 22 सितंबर को दोपहर 1:45 बजे NSE पर कंपनी के शेयर 2 फीसदी बढ़कर 9,156 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। इस शेयर का 52-सप्ताह का न्यूनतम मूल्य 7,089 रुपये और अधिकतम मूल्य 12,774 रुपये है। इस शेयर का बाजार पूंजीकरण 2.56 लाख करोड़ रुपये है। बता दें, पिछले दिनों सरकार ने 350cc से कम क्षमता की बाइक्स पर GST 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दी थी।