क्या होती है कार में हेड-अप डिस्प्ले? जानिए क्या है इसका फायदा

क्या है खबर?

वर्तमान में कई गाड़ियों में सुरक्षा के लिए हेड-अप डिस्प्ले (HUD) फीचर दिया जाता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में खास जानकारी नहीं होती है। इसलिए, जब नई कार खरीदने जाते हैं तो वे इसकी तरफ खास तव्वजो नहीं देते हैं। गाड़ी चलाते समय यह चालक के लिए ड्राइविंग में काफी मददगार होता है। आप भी नई कार खरीदने जा रहे हैं या बाहर से HUD लगवाना चाहते हैं तो आइये जानते हैं इसके क्या फायदे हैं।