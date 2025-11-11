LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / क्या होती है कार में हेड-अप डिस्प्ले? जानिए क्या है इसका फायदा 
क्या होती है कार में हेड-अप डिस्प्ले? जानिए क्या है इसका फायदा 

क्या होती है कार में हेड-अप डिस्प्ले? जानिए क्या है इसका फायदा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 11, 2025
05:09 am
क्या है खबर?

वर्तमान में कई गाड़ियों में सुरक्षा के लिए हेड-अप डिस्प्ले (HUD) फीचर दिया जाता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में खास जानकारी नहीं होती है। इसलिए, जब नई कार खरीदने जाते हैं तो वे इसकी तरफ खास तव्वजो नहीं देते हैं। गाड़ी चलाते समय यह चालक के लिए ड्राइविंग में काफी मददगार होता है। आप भी नई कार खरीदने जा रहे हैं या बाहर से HUD लगवाना चाहते हैं तो आइये जानते हैं इसके क्या फायदे हैं।

HUD

क्या होती है HUD?

हेड-अप डिस्प्ले एक ऐसी तकनीक है, जो कार के विंडशील्ड पर जानकारी दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। HUD इंस्ट्रूमेंट के ऊपरी हिस्से पर लगी एक पारदर्शी स्क्रीन होती है। डिस्प्ले स्क्रीन के एक हिस्से पर भेजता है, जो उसे चालक की आंखों के सामने प्रदर्शित करता है। यह चालक को सड़क से नजर हटाए बिना सूचना पढ़ने की सुविधा देता है। HUD कार की गति, RPM और नेविगेशन जैसी जानकारी प्रदर्शित कर सकता है।

फायदा

ये हैं इस डिस्प्ले के फायदे

यह चालक को गति, फ्यूल और अन्य जानकारी के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ देखने और नेविगेशन के लिए फोन पर ध्यान देने से बचाता है। इससे वह पूरा ध्यान सड़क पर रखकर ड्राइविंग करने पर लगा सकता है और हादसे की संभावना कम हो जाती है। जानकारी के लिए अलग-अलग जगह देखने की समस्या खत्म होने से थकान भी कम होती है। HUD केबिन को रात के समय लग्जरी लुक भी देती है।