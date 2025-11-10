टोयोटा ने नए हिलक्स पिकअप ट्रक से उठाया पर्दा, पहली बार मिले नए पावरट्रेन विकल्प
क्या है खबर?
टोयोटा ने 9वीं जनरेशन के हिलक्स पिकअप ट्रक से पर्दा उठा दिया है। इस पिकअप ट्रप में पहली बार एक बैटरी इलेक्ट्रिक वर्जन (BEV) और 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल मॉडल जोड़ा गया है। यह चुनिंदा बाजारों के लिए आंतरिक दहन इंजन (ICE) भी पेश करता है और 2028 तक एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्जन जोड़ने की योजना है। नई टोयोटा हिलक्स के डिजाइन, तकनीक और सुरक्षा सिस्टम्स में सुधार किया गया है और इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता पहले की तरह बनी रहेगी।
बदलाव
नई हिलक्स में किए हैं ये बदलाव
नई टोयोटा हिलक्स को 'टफ एंड एजाइल' सिद्धांत के तहत नया रूप दिया गया है। इसके आगे के हिस्से में पतले LED हेडलैंप, बीच में टोयोटा नेम बार और ज्यादा सीधा लुक है। BEV वेरिएंट में बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए बंद फ्रंट ग्रिल और खास अलॉय व्हील्स हैं। इंटीरियर नई टोयोटा लैंड क्रूजर से प्रेरित है, जिसमें 12.3-इंच का कस्टमाइजेबल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, BEV वेरिएंट के लिए शिफ्ट-बाय-वायर सिलेक्टर, वायरलेस चार्जर और कई USB पोर्ट मिलते हैं।
पावरट्रेन
ऐसे हैं नई हिलक्स के पावरट्रेन विकल्प
नई हिलक्स के BEV वेरिएंट में 59.2kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो 240 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। यह दिसंबर, 2025 में लॉन्च होगी। इसके दूसरे वेरिएंट में 2.8-लीटर डीजल इंजन को 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जोड़ा गया है। इसका उत्पादन 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हिलक्स (FCEV) का उत्पादन 2028 में शुरू होने वाला है। इस मॉडल में टोयोटा की फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।