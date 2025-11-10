टोयोटा हिलक्स को पहली बार इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया गया है (तस्वीर: एक्स/@turgutyuksekdag)

टोयोटा ने नए हिलक्स पिकअप ट्रक से उठाया पर्दा, पहली बार मिले नए पावरट्रेन विकल्प

क्या है खबर?

टोयोटा ने 9वीं जनरेशन के हिलक्स पिकअप ट्रक से पर्दा उठा दिया है। इस पिकअप ट्रप में पहली बार एक बैटरी इलेक्ट्रिक वर्जन (BEV) और 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल मॉडल जोड़ा गया है। यह चुनिंदा बाजारों के लिए आंतरिक दहन इंजन (ICE) भी पेश करता है और 2028 तक एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्जन जोड़ने की योजना है। नई टोयोटा हिलक्स के डिजाइन, तकनीक और सुरक्षा सिस्टम्स में सुधार किया गया है और इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता पहले की तरह बनी रहेगी।