कब बदलना जरूरी है कार का खराब इंजन माउंट? मिलते हैं ये संकेत 

समय के साथ-साथ कार के पुर्जे घिसने लगते हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत होती है और ध्यान नहीं दिया तो यह बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। कुछ खराबी आसानी से नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ का पता लगाना पड़ता है। इंजन माउंट भी ऐसा ही एक पार्ट है, जिसकी खराबी सामने नजर नहीं आती, लेकिन कुछ संकेतों से पहचाना जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे जानें कि कब कार का इंजन माउंट बदलना जरूरी है।

इंजन माउंट क्या होता है इंजन माउंट? इंजन माउंट आपकी गाड़ी का एक जरूरी हिस्सा है, जो इंजन को एक जगह पर रखकर झटकों को झेलकर सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें खराबी से सड़क पर चलते समय इंजन हिल सकता है या इधर-उधर हो सकता है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। इससे कार असंतुलित हो जाएगी और आप इस पर नियंत्रण खो सकते हैं। आपका इंजन तारों, नली या अन्य पुर्जों को खींच सकता है, जिससे कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

फायदा इंजन माउंट के ये हैं फायदे इंजन माउंट रबर आइसोलेटर होते हैं, जो इंजन और कार के ढांचे के बीच लगे होते हैं। यह इंजन को एक स्थान पर स्थिर रखने में मदद करते हैं और उपयोग के दौरान इंजन से होने वाले कंपन को अवशोषित करते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के अलावा इंजन माउंट की कमी आपकी कार के समग्र प्रदर्शन को भी कम कर देगी। ठीक से लगा हुआ इंजन उच्च दबाव, त्वरण, ब्रेकिंग और मोड़ को बेहतर ढंग से संभाल सकता है।

संकेत खराबी के मिलते हैं ये संकेत इंजन माउंट काफी मजबूत होते हैं और 5-7 साल तक चलते हैं, लेकिन इसके बाद खराब होने लगते हैं। इसलिए, नियमित जांच और निरीक्षण जरूरी होता है। अगर, आपको कार के कंपन और शोर में अचानक असामान्य वृद्धि दिखाई देती है, तो इंजन माउंट को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। गाड़ी स्टार्ट करते समय या गियर बदलते समय अचानक झटका लगना इसी तरफ इशारा करता है। निरीक्षण करने पर माउंट में दरार दिखे तो इसे बदलवाना सही रहता है।