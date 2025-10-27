फेरारी ने पेश की पहली डिजिटल हाइपरकार, NFT के रूप में होगी उपलब्ध
क्या है खबर?
इतालवी कार निर्माता फेरारी ने डिजिटल-एक्सक्लूसिव F76 हाइपरकार कॉन्सेप्ट का पेश किया है। यह उसकी डिजिटल दुनिया में पहली कार है। इस वर्चुअल हाइपरकार का अनावरण स्कारपेरिया सर्किट में फाइनली मोंडियाली फेरारी सप्ताह के दौरान किया गया। F76 केवल एक नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) के रूप में उपलब्ध है। F76 नाम 1949 में 24 घंटे की ले मैंस रेस में फेरारी की पहली जीत के 76 साल पूरे होने का प्रतीक है।
उपलब्धता
कितने लोगों के लिए होगी उपलब्ध?
अन्य फेरारी कारों के विपरीत F76 को कभी भी भौतिक कॉन्सेप्ट के रूप में निर्मित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यह फेरारी के हाइपरक्लब कार्यक्रम के केवल 100 सदस्यों के लिए उपलब्ध है। F76 का यह डिजिटल डिजाइन फ्लेवियो मंजोनी के नेतृत्व में फेरारी स्टाइलिंग सेंटर की ओर से विकसित किया है। यह पैरामीट्रिक डिजाइन का उपयोग करता है, जहां आकार और प्रदर्शन डिजिटल मॉडलिंग के माध्यम से एक साथ विकसित होते हैं।
लुक
ऐसा है गाड़ी का लुक
F76 की सबसे खास विशेषताओं में से एक है इसका अनोखा डबल फ्यूजलेज लेआउट है। ड्राइव-बाय-वायर सिस्टम के साथ, इस वर्चुअल हाइपरकार में दोनों सवारों के पास स्टीयरिंग व्हील और पैडल का अपना सेट है। बाहरी हिस्से की खासियत इसका बड़ा फ्रंट स्प्लिटर और विंग है, जो कार के ऊपर और नीचे हवा को प्रवाहित करता है, ताकि वायुगतिकी को बेहतर बनाया जा सके। आगे 4 रिट्रैक्टेबल हेडलाइट्स और पीछे 4 LED बार बाहरी हिस्से काे आकर्षक बनाते हैं।
उपयोग
डिजिटल कॉन्सेप्ट से कस्टमाइज करा सकेंगे अपनी कार
फेरारी F76 हाइपरक्लब ग्राहकों के लिए आरक्षित है और वे 3 सालों तक एक्सक्लूसिव डिजिटल रिलीज के जरिए इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हर मालिक अपनी पसंद की डिजाइन थीम और फिनिश चुनकर एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल कार बना सकता है। F76 डिजिटल लग्जरी बाजारों में फेरारी के प्रवेश का प्रतीक है, जो तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले युवा दर्शकों को आकर्षित करता है। इसकी कीमत घोषित नहीं हुई है, लेकिन यह लाखों डॉलर में होने की संभावना है।