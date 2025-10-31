LOADING...
आपकी कार की माइलेज कम है तो हो सकती हैं ये वजहें, जरूर दें ध्यान
Oct 31, 2025
09:44 am
कार की माइलेज कम होना सिर्फ ईंधन खर्च बढ़ाने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह इंजन और अन्य पार्ट्स की सेहत पर भी असर डालता है। कई बार लोग नोटिस नहीं करते कि उनकी कार कम माइलेज दे रही है। सही देखभाल और नियमित सर्विस से इसे सुधारा जा सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि माइलेज कम होने के पीछे कौन-कौन सी वजहें मुख्य होती हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है।

गलत ड्राइविंग आदतें घटाती हैं माइलेज

अत्यधिक तेज चलाना, बार-बार हार्ड ब्रेक लगाना और लगातार रफ्तार बदलना कार की माइलेज कम करने का बड़ा कारण है। इसमें इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ईंधन तेजी से खर्च होता है। लंबी दूरी पर भी माइलेज कम हो सकता है अगर गियर सही समय पर बदलें नहीं। धीरे और स्थिर ड्राइविंग से ईंधन की बचत होती है और इंजन पर दबाव भी बहुत कम रहता है।

टायर और एयर फिल्टर की अनदेखी

अच्छी तरह से हवा न भरे टायर और गंदा एयर फिल्टर भी कार की माइलेज कम कर देते हैं। सही प्रेशर वाले टायर और साफ एयर फिल्टर इंजन की क्षमता को बनाए रखते हैं और ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाते हैं। अगर टायर का प्रेशर कम हो या एयर फिल्टर जाम हो, तो इंजन को ज्यादा ईंधन चाहिए। इसलिए नियमित रूप से टायर चेक करें और एयर फिल्टर साफ रखें ताकि कार लंबे समय तक बेहतर चलती रहे।

इंजन और ईंधन सिस्टम की समस्या

पुराना या ठीक से सर्विस न किया गया इंजन, स्पार्क प्लग और ईंधन इंजेक्टर कार की माइलेज कम कर देते हैं। ईंधन का सही मिश्रण इंजन को आसानी से चलने में मदद करता है और प्रदर्शन सही रखता है। अगर ये सिस्टम खराब हो जाएं, तो कार ज्यादा ईंधन खर्च करेगी और पेट्रोल का खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए समय-समय पर सर्विस कराएं और पार्ट्स की जांच करें, ताकि माइलेज अच्छी रहे और इंजन लंबे समय तक सही काम करता रहे।