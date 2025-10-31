LOADING...
बाइक धोते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है (तस्वीर: पिक्साबे)

बाइक धोते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, फायदे में रहेंगे

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 31, 2025
09:30 am
बाइक सिर्फ सवारी का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत भी है। इसकी सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इंजन और पार्ट्स की उम्र बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। अगर बाइक को सही तरीके से नहीं धोया जाए तो पानी से इलेक्ट्रिक हिस्से खराब हो सकते हैं या जंग लग सकती है। ऐसे में बाइक धोते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि उसकी चमक और परफॉर्मेंस दोनों बनी रहें।

#1

पानी के दबाव और दिशा पर रखें ध्यान

बाइक धोते समय पानी का प्रेशर बहुत तेज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंजन या वायरिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है। हमेशा पानी को थोड़ी कुछ दूरी से ही छिड़कें और दिशा नीचे से ऊपर की ओर रखें। सिलेंसर और इंजन पर सीधा पानी डालने से बचें। हल्के प्रेशर से गंदगी हटाएं और बाद में मुलायम कपड़े से बाइक को पोंछकर सुखा लें, ताकि पानी के निशान न रहें।

#2

डिटर्जेंट की जगह माइल्ड शैंपू का इस्तेमाल करें

कई लोग बाइक धोने के लिए डिटर्जेंट या बर्तन साफ करने वाला लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाइक की पेंट और मेटल पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है। इसकी जगह हल्का ऑटो शैंपू या माइल्ड साबुन प्रयोग करें। शैंपू से बाइक की सतह पर जमी धूल और तेल आसानी से निकल जाते हैं। धोने के बाद साफ पानी से अच्छे से रिंस करें और किसी सूखे कपड़े से बाइक पूरी तरह सुखा लें।

#3

इलेक्ट्रिक पार्ट्स और चैन की सुरक्षा है जरूरी

बाइक धोते समय खास ध्यान दें कि बैटरी, स्विच और अन्य इलेक्ट्रिक हिस्सों पर पानी न जाए। चैन को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाकर लुब्रिकेंट लगाना न भूलें, इससे उसकी ग्रिप और लाइफ बनी रहती है। सीट और मिरर को साफ और सूखा रखें ताकि सफाई के बाद दाग न पड़ें। अगर बाइक लंबे समय तक साफ-सुथरी रखी जाए, तो उसका लुक और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर बने रहते हैं।