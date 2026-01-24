कार की क्लच प्लेट जल्दी हो रहीं खराब, ये हो सकते हैं कारण

कार की क्लच प्लेट गलत ड्राइविंग आदतों के कारण जल्दी खराब होती है

क्या है खबर?

अक्सर कार मालिकों को शिकायत रहती है कि क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है। कई बार यह समस्या अचानक सामने आती है, लेकिन सच यह है कि ड्राइवर की कुछ लापरवाहियां क्लच प्लेट की उम्र को तेजी से कम कर देती हैं। यही वजह है कि कुछ गाड़ियों में क्लच प्लेट जल्दी जवाब देने लगती है, जबकि कुछ में लंबे समय तक सही चलती है। आइये जानते हैं कौन-सी गलतियाें के कारण क्लच प्लेट जल्दी घिस जाती हैं।