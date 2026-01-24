कार की क्लच प्लेट जल्दी हो रहीं खराब, ये हो सकते हैं कारण
क्या है खबर?
अक्सर कार मालिकों को शिकायत रहती है कि क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है। कई बार यह समस्या अचानक सामने आती है, लेकिन सच यह है कि ड्राइवर की कुछ लापरवाहियां क्लच प्लेट की उम्र को तेजी से कम कर देती हैं। यही वजह है कि कुछ गाड़ियों में क्लच प्लेट जल्दी जवाब देने लगती है, जबकि कुछ में लंबे समय तक सही चलती है। आइये जानते हैं कौन-सी गलतियाें के कारण क्लच प्लेट जल्दी घिस जाती हैं।
आदत
कभी न बनाएं इसे अपनी आदत
एकदम क्लच लेना और छोड़ना: अक्सर कुछ लोग टॉप गियर में जल्दी पहुंचने के चक्कर में तेजी से गियर शिफ्ट करते हैं और क्लच को झटके में दबाकर छोड़ देते हैं। इससे इंजन के साथ क्लच प्लेट पर असर पड़ता है। क्लच पैडल पर पैर रखना: कई लोग गाड़ी चलाते समय क्लच पैडल के ऊपर पैर टिकाकर रखते हैं। ऐसा करने से क्लच प्लेट पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे वह घिसती रहती है।
धीमी गति
ऊंचे गियर पर न रखें धीमी गति
ट्रैफिक सिग्नल पर गियर लगाना: गाड़ी रोकते समय क्लच पैडल न दबाएं। इसके बजाय गियर को न्यूट्रल में डालें और ढलान पर होने पर ब्रेक का इस्तेमाल करें। गियर लीवर पर हाथ रखना: गाड़ी चलाते समय आपको गियर लीवर पर हाथ रखने की आदत होती, लेकिन इससे गियर फोर्क पर दबाव पड़ता है, जिससे कॉलर का घूमना बाधित होता है। कम गति पर चलाना: ऊंचे गियर में धीमी गति से गाड़ी चलाना भी नुकसान पहुंचाता है।