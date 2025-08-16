वोल्वो EX30 की भारत में लॉन्च की पुष्टि, जानिए क्या कुछ मिलेगा 

वोल्वो ने EX30 इलेक्ट्रिक कार के भारत में लॉन्च की पुष्टि की है। इसको लेकर एक टीजर जारी किया गया है। यह कंपनी की सबसे छोटी ऑल-इलेक्ट्रिक प्रीमियम SUV होगी, जो एंट्री-लेवल सेगमेंट में उपलब्ध होगी। वोल्वो EX30 कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसे कम्प्लीटली-नॉक्ड-डाउन (CKD) मार्ग से लाया जाएगा। इसे EC40 और EX40 से नीचे रखा जाएगा। यह BMW iX1 LWB, मर्सिडीज-बेंज EQA, BYD सीलियन 7 और हुंडई आयोनिक-5 से मुकाबला करेगी।

एक्सटीरियर ऐसा होगा गाड़ी का एक्सटीरियर वोल्वो की EX30 को सस्टेनेबल एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर (SEA) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और 4.23-मीटर लंबी है, जो XC40 रिचार्ज से लगभग 20cm छोटी है। अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद यह SUV अपने लंबे व्हीलबेस के कारण भरपूर केबिन स्पेस प्रदान करती है। इसमें कंपनी के लोगो के साथ बंद ग्रिल, थॉर हैमर जैसी डिजाइन वाली DRL और स्लीक LED हेडलाइट्स और C-पिलर तक फैले टेल लैंप इसे आधुनिक और विशिष्ट लुक देते हैं।

इंटीरियर इन सुविधाओं से लैस होगी EX30 इंटीरियर की बात करें तो EX30 का डैशबोर्ड बटन-मुक्त है और इसमें एक वर्टीकल 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है, जो क्लाइमेट सेटिंग्स से लेकर नेविगेशन और मल्टीमीडिया तक नियंत्रित करता है। गूगल के सहयोग से विकसित यह सिस्टम गूगल मैप्स, स्पोटिफाई और यूट्यूब को एकीकृत करता है। SUV में पारंपरिक ड्राइवर डिस्प्ले नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से केंद्रीय स्क्रीन पर निर्भर है। इसमें एक फ्लैट टॉप और बॉटम डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील भी शामिल है।