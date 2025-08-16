ओला डायमंडहेड में मिलेगी ADAS की सुविधा, 2027 में हो सकती है लॉन्च   

आगामी ओला डायमंडहेड का डिजाइन प्रोटोटाइप मॉडल के समान ही हो सकता है, जिसमें एक आक्रामक राइडर ट्रायंगल भी होगा। इसमें बेहतर सुरक्षा के लिए ADAS सिस्टम का एक सेट भी होगा, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अलर्ट, ट्रैक्शन मैनेजमेंट और ABS शामिल है। इस मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग में एक हीरे के आकार का फ्रंट, एक हॉरिजॉन्टल LED लाइट बार और एक स्लीक और खुला हुआ रियर प्रोफाइल शामिल है।

AI

बाइक को मिलेगा AI का सपोर्ट

क्रुट्रिम सिलिकॉन इंटेलिजेंस और मूवओएस से संचालित ओला की डायमंडहेड केवल 2.0 सेकंड में 0-100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। कंपनी वर्तमान में इसकी कीमत 5 लाख रुपये से कम रखने का लक्ष्य बना रही है। यह अल्ट्रावाॅयलेट की प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की रेंज को टक्कर दे सकती है। संकल्प में ओला ने मूवओएस 6 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जो AI-संचालित मोबिलिटी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक नेटिव गार्जियन, असिस्टेंट और राइड कोच शामिल हैं।