फॉक्सवैगन कारों पर दिवाली ऑफर घोषित किया है (तस्वीर: फॉक्सवैगन)

फॉक्सवैगन कारों पर दिवाली ऑफर घोषित, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

फॉक्सवैगन ने अक्टूबर में अपनी गाड़ियों पर दिवाली ऑफर की पेशकश की है। इसके तहत टिगुआन, टाइगुन और वर्टस जैसे मॉडल पर छूट दी जा रही है। दिवाली के इस ऑफर का उद्देश्य मौजूदा 2024 स्टॉक को क्लियर करने के साथ ही 2025 मॉडल्स को और भी सुलभ बनाना है। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर छूट 3 लाख रुपये तक पहुंच गई है। आइये जानते हैं कि त्योहारी सीजन में खरीदार किस गाड़ी पर कितनी बचत कर सकते हैं।