फॉक्सवैगन कारों पर दिवाली ऑफर घोषित, जानिए मॉडलवार ऑफर
क्या है खबर?
फॉक्सवैगन ने अक्टूबर में अपनी गाड़ियों पर दिवाली ऑफर की पेशकश की है। इसके तहत टिगुआन, टाइगुन और वर्टस जैसे मॉडल पर छूट दी जा रही है। दिवाली के इस ऑफर का उद्देश्य मौजूदा 2024 स्टॉक को क्लियर करने के साथ ही 2025 मॉडल्स को और भी सुलभ बनाना है। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर छूट 3 लाख रुपये तक पहुंच गई है। आइये जानते हैं कि त्योहारी सीजन में खरीदार किस गाड़ी पर कितनी बचत कर सकते हैं।
टाइगुन
टाइगुन पर कितनी होगी बचत?
फॉक्सवैगन टाइगुन के 1.0-लीटर TSI कम्फर्टलाइन MT (2024) विशेष 10.58 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, जबकि हाईलाइन MT को 11.93-12.95 लाख रुपये के बीच खरीदा जा सकता है। इसके टॉपलाइन MT वेरिएंट पर इस महीने 2 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। इसके अलावा, 1.5-लीटर TSI GT प्लस (2024) के क्रोम और स्पोर्ट वेरिएंट पर 1.95 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि 2025 मॉडल पर 1.16 लाख रुपये तक का फायदा होगा।
टिगुआन
टिगुआन पर होगी सबसे ज्यादा बचत
त्योहारी सीजन में फॉक्सवैगन वर्टस मिडसाइज सेडान के 1.0-लीटर TSI हाईलाइन वेरिएंट पर 1.56 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। साथ ही टॉपलाइन ट्रिम पर 1.50 लाख रुपये की थोड़ी कम छूट मिल रही है, जबकि स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट पर 50,000 रुपये की बचत होगी। DSG से लैस GT वेरिएंट पर 90,000 रुपये और मैनुअल GT पर 50,000 रुपये का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा टिगुआन पर सबसे ज्यादा 3 लाख रुपये की छूट मिल रही है।