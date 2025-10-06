TVS RTX 300 एडवेंचर टूरर 15 अक्टूबर को हाेगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगी खासियत
क्या है खबर?
दोपहिया वाहन निर्माता TVS मोटर अपनी एडवेंचर टूरर बाइक RTX 300 को 15 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। यह नए RT-XD4 इंजन वाली पहली मोटरसाइकिल होगी। इस एडवेंचर बाइक में ऑफ-रोडिंग के बजाय लंबी दूरी की टूरिंग पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए रोड-बायस्ड टायर और अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया है। लॉन्च होने के बाद यह बाइक भारतीय बाजार में KTM 250 एडवेंचर, येज्दी एडवेंचर, सुजुकी V-स्ट्रॉम SX और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को टक्कर देगी।
फीचर
प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी यह बाइक
TVS RTX 300 में कई प्रीमियम और अपमार्केट फीचर्स होंगे, जिसमें LED हेडलैंप, टर्न इंडिकेटर्स और टेललैंप जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही लेटेस्ट बाइक में स्विचेबल ड्यूल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, मल्टी राइड मोड्स, क्विकशिफ्टर और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसमें कई आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए हॉरिजॉन्टल पोजिशन वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा। इसके चेसिस में एक ट्रेलिस फ्रेम है, जो बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम से जुड़ा है, जिसे USD फोर्क और मोनोशॉक से रोका गया है।
पावरट्रेन
ऐसा होगा बाइक का इंजन
RTX 300 कंपनी की पहली मोटरसाइकिल होगी, जिसमें बिल्कुल नया RT-XD4 299cc इंजन लिक्विड-कूल्ड (हेड के लिए) और एयर/ऑयल-कूल्ड (क्रैंक केस के लिए) दोनों तरह से काम करता है। यह इंजन 9,000rpm पर 35hp की पावर और 7,000rpm पर 28.5Nm टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। 350cc से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर GST कटौती के चलते RTX 300 की शुरुआती कीमत 2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम हो सकती है।