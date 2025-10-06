TVS RTX 300 एडवेंचर टूरर ऑफ-रोड के साथ हाईवे पर बेहतर प्रदर्शन करेगी

TVS RTX 300 एडवेंचर टूरर 15 अक्टूबर को हाेगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगी खासियत

क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता TVS मोटर अपनी एडवेंचर टूरर बाइक RTX 300 को 15 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। यह नए RT-XD4 इंजन वाली पहली मोटरसाइकिल होगी। इस एडवेंचर बाइक में ऑफ-रोडिंग के बजाय लंबी दूरी की टूरिंग पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए रोड-बायस्ड टायर और अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया है। लॉन्च होने के बाद यह बाइक भारतीय बाजार में KTM 250 एडवेंचर, येज्दी एडवेंचर, सुजुकी V-स्ट्रॉम SX और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को टक्कर देगी।