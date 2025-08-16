फॉक्सवैगन गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी गाड़ियों पर छूट की पेशकश कर रही है (तस्वीर: फॉक्सवैगन)

फॉक्सवैगन ने गणेश चतुर्थी को लेकर की छूट की घोषणा, जानिए कितनी होगी बचत

क्या है खबर?

फॉक्सवैगन के चुनिंदा डीलर गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी गाड़ियों पर छूट की पेशकश कर रही है। इसके तहत ग्राहक जबरदस्त बचत कर सकते हैं। ऑफर के तहत ग्राहक फॉक्सवैगन टाइगुन SUV पर 2.10 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। टाइगुन 2 इंजन विकल्पों- 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0-लीटर TSI में उपलब्ध है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स विकल्प दिया है। इसकी कीमत 11.80-19.83 लाख रुपये के बीच है।