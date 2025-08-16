फॉक्सवैगन ने गणेश चतुर्थी को लेकर की छूट की घोषणा, जानिए कितनी होगी बचत
क्या है खबर?
फॉक्सवैगन के चुनिंदा डीलर गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी गाड़ियों पर छूट की पेशकश कर रही है। इसके तहत ग्राहक जबरदस्त बचत कर सकते हैं। ऑफर के तहत ग्राहक फॉक्सवैगन टाइगुन SUV पर 2.10 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। टाइगुन 2 इंजन विकल्पों- 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0-लीटर TSI में उपलब्ध है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स विकल्प दिया है। इसकी कीमत 11.80-19.83 लाख रुपये के बीच है।
वर्टस
वर्टस पर होगी इतनी बचत
कार निर्माता गणेशोत्सव ऑफर के तहत फॉक्सवैगन वर्टस सेडान पर 1.75 लाख रुपये तक का लाभ दे रही है। वर्टस 2 पेट्रोल पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें एक 1.0-लीटर TSI इंजन है, जो 113bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि 1.5-लीटर TSI इंजन 148bhp और 250Nm का आउटपुट देने में सक्षम है। यह 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या 7-स्पीड DSG के साथ आती है। इसकी कीमत 11.56-19.40 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।
टायरॉन
कंपनी ला रही नया मॉडल
फॉक्सवैगन जल्द ही भारत में टिगुआन की जगह टायरॉन मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस कार के साल के अंत तक आने की उम्मीद है। इसका डिजाइन टिगुआन R-लाइन से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन ज्यादा आंतरिक स्पेस के लिए यह 231mm लंबी है। इसमें LED हेडलैंप, काला ग्रिल कवर और जालीदार पैटर्न वाला एयर डैम मिलेगा। वैश्विक मॉडल में डायनामिक लाइट असिस्ट के साथ IQ.LIGHT HD मैट्रिक्स हेडलैंप हैं और एक सिंगल LED स्ट्रिप मुख्य बीम को जोड़ती है।