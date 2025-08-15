महिंद्रा ने लॉन्च किया BE 6 बैटमैन एडिशन, जानिए कितनी है कीमत

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर BE 6 बैटमैन एडिशन पेश किया है। यह स्पेशल एडिशन इलेक्ट्रिक SUV 'द डार्क नाइट ट्रिलॉजी' से प्रेरित है। इसका उत्पादन सीमित संख्या में होगा और इसे खास तौर पर बैटमैन फैंस के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर पहलू में सुपरहीरो थीम का असर देखने को मिलेगा।

डिजाइन स्टाइलिश और अनोखा डिजाइन BE 6 बैटमैन एडिशन का डिजाइन पैक थ्री 79 kWh वैरिएंट पर आधारित है। इसमें साटन ब्लैक एक्सटीरियर, कस्टम बैटमैन डिकल्स, R20 अलॉय व्हील्स और अल्केमी गोल्ड-पेंटेड सस्पेंशन व ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। फ्रंट क्वार्टर पैनल पर 'BE 6 × द डार्क नाइट' बैजिंग है, जबकि बैट प्रतीक व्हील हब कैप, रियर बंपर, रियर क्वार्टर ग्लास और इनफिनिटी रूफ पर भी मौजूद है, जो इसे खास पहचान देता है।

अन्य लक्जरी इंटीरियर और परफॉर्मेंस इंटीरियर में चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल पर गोल्ड स्टिचिंग, ब्लैक स्वेड और लेदर सीटें दी गई हैं, जिन पर बैट प्रतीक उभरा हुआ है। 79 kWh बैटरी और 285 kW पावर वाले डुअल मोटर AWD सिस्टम के साथ यह SUV 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6 सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती है। इस इलेक्ट्रिक SUV में कई ड्राइव मोड, अडैप्टिव सस्पेंशन, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और बैटमैन-विशिष्ट मोड भी शामिल है।