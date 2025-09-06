LOADING...
विनफास्ट VF6 और VF7 भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमतें 
विनफास्ट VF6 और VF7 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है (तस्वीर: एक्स/@VinFastIN)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 06, 2025
06:43 pm
क्या है खबर?

वियतनाम की कार निर्माता विनफास्ट ने शनिवार (6 सितंबर) को भारत में अपनी VF6 और VF7 को लॉन्च कर दिया है। दोनों गाड़ियों के लिए बुकिंग जुलाई में शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द होने की संभावना है। दोनों इलेक्ट्रिक SUVs को शुरुआत में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) रूट के जरिए देश में लाया जाएगा। VF6 यहां टाटा कर्व, महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को टक्कर देगी, जबकि VF7, महिंद्रा XEV 9e, टाटा हैरियर EV से मुकाबला करेगी।

VF6

इन सुविधाओं से लैस है VF6

VF6 की लंबाई 4,238mm, चौड़ाई 1,820mm, व्हीलबेस 2,730mm और 18-इंच के अलॉय व्हील से लैस है, जबकि बूट स्पेस 423-लीटर का है। इस 5-सीटर में कनेक्टेड रियर LED लाइट बार और V-आकार के LED DRLs, फ्लश डोर हैंडल, LED हेडलाइट और टेल लाइट सेटअप, दरवाजों पर क्लैडिंग, रनिंग बोर्ड और व्हील आर्च, फॉक्स रूफ रेल, रूफ स्पॉइलर शामिल हैं। केबिन में 12.9-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, HUD, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलता है।

रेंज 

VF6 कितना देती है रेंज?

विनफास्ट VF6 में 59.6kWh की बैटरी लगी है, जो 480 किलोमीटर की रेंज देता है और 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.89 सेकेंड में पकड़ लेती है। इलेक्ट्रिक कार 7.2kW तक के AC चार्जर और DC फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 ADAS सूट, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है। यह 3 वेरिएंट- अर्थ, विंड और विंड इनफिनिटी में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 16.49-18.29 लाख रुपये के बीच है।

VF7

VF7 कितनी है कीमत?

VF7 कुछ हद तक VF 6 जैसी ही है, लेकिन थोड़ी बड़ी है, जिसकी लंबाई 4,545mm, चौड़ाई 1,890mm, ऊंचाई 1,636mm, व्हीलबेस 2,840mm और पहिए 19-इंच के हैं। ज्यादातर फीचर VF 6 से ही लिए गए हैं। अर्थ FWD में 59.6kWh और बाकी सभी वेरिएंट में 70.8kWh की बैटरी है, जो 450 किलोमीटर तक की रेंज देती है। यह अर्थ, विंड, विंड इनफिनिटी, स्काई और स्काई इनफिनिटी वेरिएंट में आती है, जिनकी कीमत 20.89-25.49 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।