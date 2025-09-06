TVS अपाचे रेंज के एनिवर्सरी एडिशन और टॉप वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं (तस्वीर: TVS मोटर)

TVS अपाचे रेंज के एनिवर्सरी एडिशन और टॉप वेरिएंट लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत

क्या है खबर?

TVS मोटर ने अपनी 20वीं वर्षगांठ के मौके पर अपाचे रेंज के लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं। ये स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन अपाचे RTR 160, अपाचे RTR 180, अपाचे RTR 310 और अपाचे RR 310 में उपलब्ध हैं। साथ ही अपाचे RTR 160 4V और RTR 200 4V में नए प्रीमियम ट्रिम्स लॉन्च किए हैं। एनिवर्सरी एडिशन में एक विशेष ब्लैक और शैंपेन-गोल्ड पेंट स्कीम, एक 20-वर्षीय लोगो, ड्यूल-टोन ब्लैक और गोल्डन अलॉय व्हील और एक USB चार्जर शामिल हैं।