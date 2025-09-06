TVS अपाचे रेंज के एनिवर्सरी एडिशन और टॉप वेरिएंट लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत
क्या है खबर?
TVS मोटर ने अपनी 20वीं वर्षगांठ के मौके पर अपाचे रेंज के लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं। ये स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन अपाचे RTR 160, अपाचे RTR 180, अपाचे RTR 310 और अपाचे RR 310 में उपलब्ध हैं। साथ ही अपाचे RTR 160 4V और RTR 200 4V में नए प्रीमियम ट्रिम्स लॉन्च किए हैं। एनिवर्सरी एडिशन में एक विशेष ब्लैक और शैंपेन-गोल्ड पेंट स्कीम, एक 20-वर्षीय लोगो, ड्यूल-टोन ब्लैक और गोल्डन अलॉय व्हील और एक USB चार्जर शामिल हैं।
टॉप वेरिएंट
टॉप वेरिएंट में दिए हैं ये फीचर
बाइक निर्माता ने अपाचे की विरासत को आगे बढ़ाते हुए TVS अपाचे RTR 160 4V और RTR 200 4V रेंज को नए फीचर्स से भरपूर ट्रिम्स के साथ विस्तारित किया है। इनके टॉप-एंड वेरिएंट्स में LED DRLs के साथ क्लास-D प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है, जिससे ये बाइक्स बेहतर दृश्यता के लिए ऑल-LED लाइटिंग से लैस हैं। राइडर्स को TVS स्मार्टकनेक्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और वॉइस असिस्ट के साथ 5-इंच TFT क्लस्टर का भी फायदा मिलता है।
कीमत
कितनी है इन नए मॉडल्स की कीमत?
ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच के साथ सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जिससे सड़क और ट्रैक नियंत्रण सुनिश्चित होता है। RTR 160 4V अब रेसिंग रेड, मरीन ब्लू और मैट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जबकि RTR 200 4V मैट ब्लैक और ग्रेनाइट ग्रे विकल्पों में उपलब्ध है। एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 1.37-3.37 लाख रुपये के बीच है, जबकि 4V वेरिएंट्स की 1.28 लाख से 1.59 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।