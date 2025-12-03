विनफास्ट अगले साल भारत में लॉन्च करेगी लिमो ग्रीन, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर दिए संकेत
क्या है खबर?
वियतनाम की कार निर्माता विनफास्ट भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को विस्तार करते हुए अलगे साल फरवरी में लिमो ग्रीन MPV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस गाड़ी को लेकर कंपनी ने भारत में अगस्त के दौरान डिजाइन पेटेंट हासिल किया था। यह 7-सीटर MPV सितंबर में VF6 और VF7 के लॉन्च के बाद तीसरा मॉडल होगा। इस महीने की शुरुआत में लिमो ग्रीन को यहां टेस्ट ड्राइव के दौरान देखा गया था।
VF9
VF9 भी देगी दस्तक
CNBC-TV18 से बातचीत में विनफास्ट एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) फाम सान चाऊ ने लिमो ग्रीन को एक पारिवारिक कार बताया है। वियतनाम में इस मॉडल के शानदार प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह भारतीय बाजार में धमाका करेगी। उन्हें लगता है कि विनफास्ट की कारों को अब तक मिली शानदार प्रतिक्रिया से भविष्य और भी बेहतर होगा। उन्होंने VF9 भी लॉन्च करने की पुष्टि की है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में लाएगी खास तकनीक
विनफास्ट 2026 तक भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रवेश करने की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए उत्पाद परीक्षण और बाजार मूल्यांकन शुरू करेगी। चाऊ ने कहा कि कंपनी इस क्षेत्र में विशिष्ट तकनीक और डिजाइन ला सकती है। रिपोर्ट्स से यह भी संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता इस साल के अंत तक 27 शहरों में 35 डीलर टचपॉइंट और 26 वर्कशॉप खोलने की योजना बना रही है।