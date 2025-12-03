VF लिमो ग्रीन अगले साल फरवरी में लॉन्च होगी

विनफास्ट अगले साल भारत में लॉन्च करेगी लिमो ग्रीन, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर दिए संकेत

क्या है खबर?

वियतनाम की कार निर्माता विनफास्ट भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को विस्तार करते हुए अलगे साल फरवरी में लिमो ग्रीन MPV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस गाड़ी को लेकर कंपनी ने भारत में अगस्त के दौरान डिजाइन पेटेंट हासिल किया था। यह 7-सीटर MPV सितंबर में VF6 और VF7 के लॉन्च के बाद तीसरा मॉडल होगा। इस महीने की शुरुआत में लिमो ग्रीन को यहां टेस्ट ड्राइव के दौरान देखा गया था।