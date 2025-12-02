सर्दियों में CNG कारों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है

सर्दियों में CNG कार नहीं देगी कभी धोखा, इस बात का रखें ख्यास ध्यान

क्या है खबर?

देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। इस मौसम में कार चालकों के लिए कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत CNG कार चलाने वालों को होती है, क्योंकि ज्यादा ठंड के कारण फ्यूल टैंक में भरी गैस टैंक में ही जम जाती है। इससे गाड़ी स्टार्ट होने में मुश्किल होती है। आप भी CNG कार चलाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।