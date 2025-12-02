सर्दियों में CNG कार नहीं देगी कभी धोखा, इस बात का रखें ख्यास ध्यान
क्या है खबर?
देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। इस मौसम में कार चालकों के लिए कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत CNG कार चलाने वालों को होती है, क्योंकि ज्यादा ठंड के कारण फ्यूल टैंक में भरी गैस टैंक में ही जम जाती है। इससे गाड़ी स्टार्ट होने में मुश्किल होती है। आप भी CNG कार चलाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।
परेशानी
सर्दी में यह आती है दिक्कत
अत्यधिक ठंड और नमी के कारण धीरे-धीरे टैंक में हवा जमा होने लगती है। गाड़ी स्टार्ट करते समय हवा में मौजूद पानी गर्म होकर CNG के साथ मिलने लगता है। यह फ्यूल लाइन के माध्यम से फ्यूल पंप तक पहुंच जाता है और इसमें दिक्कत पैदा कर सकता है। इससे गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी। इससे इंजन खराब हो सकता है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाएगा।
समाधान
इस तरह होगी समस्या दूर
इस समस्या से बचने के लिए आपको टैंक को हमेशा फुल या कम से कम आधे से ज्यादा भरा हुआ रखने की जरूरत है। इससे टैंक में हवा कम रहेगी। इससे कार को स्टार्ट करने में कोई समस्या नहीं आएगी और माइलेज भी ज्यादा मिलेगा। टैंक फुल रखना इसलिए भी समझदारी है, क्योंकि कई बार खराब मौसम की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। ऐसे में फुल टैंक वाली CNG जमने नहीं देती और हमेशा गर्म रहती है।