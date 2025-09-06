महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कटौती की है (तस्वीर: महिंद्रा)

महिंद्रा ने की SUVs की कीमत में कटौती की घोषणा, जानिए कितनी होंगी सस्ती

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वाहनों के GST कर स्लैब में किए गए संशोधनों का लाभ अपनी ICE SUV पोर्टफोलियो में ग्राहकों को देने की घोषणा की है। अब अलग-अलग टैक्स की जगह गाड़ियों को 2 स्लैब- 18 और 40 फीसदी में रखा गया है। GST में कटौती के कारण कंपनी के लोकप्रिय मॉडल- थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV700 और स्कॉर्पियो-N अब मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 1.01 लाख से 1.56 लाख रुपये तक की भारी बचत के साथ उपलब्ध होंगे।