महिंद्रा ने की SUVs की कीमत में कटौती की घोषणा, जानिए कितनी होंगी सस्ती
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वाहनों के GST कर स्लैब में किए गए संशोधनों का लाभ अपनी ICE SUV पोर्टफोलियो में ग्राहकों को देने की घोषणा की है। अब अलग-अलग टैक्स की जगह गाड़ियों को 2 स्लैब- 18 और 40 फीसदी में रखा गया है। GST में कटौती के कारण कंपनी के लोकप्रिय मॉडल- थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV700 और स्कॉर्पियो-N अब मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 1.01 लाख से 1.56 लाख रुपये तक की भारी बचत के साथ उपलब्ध होंगे।
बोलेरो
बोलेरो के दामों में कितनी आई कमी
कार निर्माता ने बताया कि महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो पर 31 की जगह 18 फीसदी टैक्स लगने से कीमत 1.27 लाख रुपये तक कम होगी। इसी के साथ महिंद्रा XUV3XO पेट्रोल पर 29 की जगह 18 फीसदी टैक्स लगने के कारण 1.4 लाख रुपये की कटौती हुई है, जबकि XUV3XO डीजल मॉडल पर अब 31 की जगह 18 फीसदी GST टैक्स वसूला जाएगा। इससे SUV के खरीदारों को 1.56 लाख रुपये कम चुकाने होंगे।
थार
कितनी सस्ती हुई थार?
महिंद्रा थार 2WD डीजल मॉडल चुनने वाले ग्राहक अब 1.35 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं, जबकि थार 4WD डीजल और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों पर 1.01 लाख रुपये की छूट मिल रही है। इसी के साथ स्कॉर्पियो-N पर 1.45 लाख रुपये, थार रॉक्स पर 1.33 लाख रुपये और फ्लैगशिप XUV700 पर 1.43 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। इससे पहले टाटा मोटर्स भी गाड़ियों की कीमत 1.55 लाख रुपये तक कम करने की घोषणा कर चुकी है।