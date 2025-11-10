होंडा ने भारत में फिर बंद की CB300R बाइक, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
होंडा ने CB300R को अपनी भारतीय वेबसाइट से हटा दिया है। डीलर्स के अनुसार, स्टॉक में भी यह मॉडल बचा हुआ नहीं है और नई बुकिंग भी नहीं ली जा रही। इससे पूरी संभावना है कि इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में बंद कर दिया गया है। होंडा CB300R को पहली बार 2019 में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) यूनिट के रूप में यहां लाया गया था, लेकिन 2020 में बंद कर दिया और 2022 इसने फिर वापसी की।
कारण
इस कारण बंद की गई बाइक
CB300R के बंद होने के कारणों की बात करें तो, एक संभावना यह है कि होंडा अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय से प्रतीक्षित रेबेल 300 के लिए जगह बना रही है। ऐसे में समान कीमतों पर एक ही इंजन वाली 2 बाइक्स होने से कुछ हद तक बिक्री में कमी आ सकती है। रेबेल 300 और CB300R दोनों में एक ही इंजन है। इसके अलावा अधिक कीमत के कारण इस मोटरसाइकिल को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिली है।
पावरट्रेन
ऐसा रहा है बाइक का पावरट्रेन
CB300R में 286cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा था, जो 9,000rpm पर 31.1hp की पावर और 7,500rpm पर 27.5Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन लोकप्रिय CBR250R के 249cc इंजन वाले ही आर्किटेक्चर पर आधारित था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। हाईवे पर यह आसानी से 100-110 किमी/घंटा की रफ्तार से भी चल सकती है। GST में कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में गिरावट आई है। अब इसकी ज्ञात कीमत 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।