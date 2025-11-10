होंडा CB300R बाइक डीलर्स के स्टॉक में खत्म हो चुकी है (तस्वीर: होंडा)

होंडा ने भारत में फिर बंद की CB300R बाइक, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

होंडा ने CB300R को अपनी भारतीय वेबसाइट से हटा दिया है। डीलर्स के अनुसार, स्टॉक में भी यह मॉडल बचा हुआ नहीं है और नई बुकिंग भी नहीं ली जा रही। इससे पूरी संभावना है कि इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में बंद कर दिया गया है। होंडा CB300R को पहली बार 2019 में कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) यूनिट के रूप में यहां लाया गया था, लेकिन 2020 में बंद कर दिया और 2022 इसने फिर वापसी की।