LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / टोयोटा ला रही अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन, जानिए क्या कुछ मिलेगा 
टोयोटा ला रही अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन, जानिए क्या कुछ मिलेगा 
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर एयरो एडिशन नवंबर में लॉन्च हो सकती है (तस्वीर: एक्स/@Toyota_India)

टोयोटा ला रही अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन, जानिए क्या कुछ मिलेगा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 27, 2025
05:48 pm
क्या है खबर?

टोयोटा अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसका टीजर जारी किया है। इसमें कॉम्पैक्ट SUV का ऑल-ब्लैक वर्जन दिखाया गया है। यह नवंबर में टोयोटा के ड्रम ताओ म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लॉन्च होने की संभावना है। गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर में भी ऑल-ब्लैक थीम मिलेगी और यह मौजूदा तीनों पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं हाईराइडर एयरो एडिशन में क्या कुछ मिलेगा।

फीचर 

इन सुविधाओं के साथ आएगा एडिशन 

हाईराइडर एयरो एडिशन में नए ब्लैक पेंट स्कीम और ग्रिल पर फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश के साथ-साथ अन्य अपग्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। स्टाइलिंग में कोई बदलाव मिलने की संभावना नहीं है। टेलगेट पर 'एयरो एडिशन' बैज के साथ नई ब्लैक अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद है। अन्य फीचर मौजूदा मॉडल के समान 8-तरफा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एक AQI डिस्प्ले, नया डिजिटल कंसोल, TPMS, टाइप-C USB चार्जिंग पोर्ट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स से लैस होगी।

पावरट्रेन 

3 पावरट्रेन विकल्पों में आ सकता है एडिशन 

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन तीनों पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगा। यह 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5-लीटर CNG पावरट्रेन में आएगा। इंजन विकल्प के आधार पर ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल और ऑटोमैटिक शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी कीमत हाईराइडर मॉडल से अधिक होगी, जो वर्तमान में 10.95 लाख से शुरू होकर 19.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।