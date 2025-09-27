टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर एयरो एडिशन नवंबर में लॉन्च हो सकती है (तस्वीर: एक्स/@Toyota_India)

टोयोटा ला रही अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन, जानिए क्या कुछ मिलेगा

क्या है खबर?

टोयोटा अपनी अर्बन क्रूजर हाईराइडर का एयरो एडिशन लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसका टीजर जारी किया है। इसमें कॉम्पैक्ट SUV का ऑल-ब्लैक वर्जन दिखाया गया है। यह नवंबर में टोयोटा के ड्रम ताओ म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लॉन्च होने की संभावना है। गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर में भी ऑल-ब्लैक थीम मिलेगी और यह मौजूदा तीनों पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं हाईराइडर एयरो एडिशन में क्या कुछ मिलेगा।