GST में कटौती का इन 5 सेडानों पर मिलता है सबसे ज्यादा फायदा 

GST 2.0 संशोधनों के कारण सेगमेंट की कीमतों में भारी कटाैती हुई है। इस कारण इन मॉडल्स को खरीदना काफी आसान हो गया है। सब-4-मीटर सेगमेंट पर टैक्स की दर घटकर 18 फीसदी रह गई है, जबकि 4-मीटर से ज्यादा लंबी और 1500cc से कम इंजन क्षमता वाली सेडान पर अब 40 फीसदी GST लगता है। इसके बाद कार निर्माताओं ने कीमतें घटा दी है। आइए जानते हैं वे 5 सेडान कारें, जिन पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है।

#1 होंडा अमेज की कीमत: 7.41 लाख रुपये जापानी कार निर्माता होंडा की तीसरी जनरेशन अमेज की कीमत पर सबसे ज्यादा 1.2 लाख रुपये तक की कटौती की गई है, जो इसके टॉप-स्पेक ZX CVT वेरिएंट पर लागू है। इस कॉम्पैक्ट सेडान के मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट पर 85,000 रुपये तक के GST लाभ मिल रहे हैं। यह 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और मानक तौर पर 6 एयरबैग से लैस है। होंडा अमेज की नई कीमत 7.41 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक जाती है।

#2 टोयोटा कैमरी की कीमत: 47.48 लाख रुपये टोयोटा कैमरी भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे खूबसूरत सेडान में से एक है। नई GST दरों के साथ इस हाइब्रिड सेडान की कीमत में 1.02 लाख रुपये की कटौती की गई है। कैमरी में एक स्ट्रांग हाइब्रिड पावरट्रेन है और यह 2 वेरिएंट- एलिगेंस और स्प्रिंट में उपलब्ध है। कैमरी में सेफ्टी सेंस 3.0 सूट दिया, जिसे कंपनी अपनी ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) कहती है। इसमें 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है और नई कीमत 47.48 लाख रुपये है।

#3 मारुति सुजुकी डिजायर की कीमत: 6.26 लाख रुपये डिजायर वर्तमान में भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। इस कॉम्पैक्ट सेडान के टॉप-स्पेक ZXi प्लस AMT वेरिएंट की कीमत में 88,000 रुपये तक की कटौती की गई है। दूसरी तरफ मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट पर 85,000 रुपये तक की बचत हो रही है। इसमें नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया है, जबकि कुछ वेरिएंट में CNG का विकल्प भी मिलता है। डिजायर की कीमत अब 6.26 लाख से 9.31 लाख रुपये के बीच है।

#4 टाटा टिगोर की कीमत: 5.49 लाख रुपये टाटा टिगोर पेट्रोल और CNG दोनों ईंधन विकल्पों में उपलब्ध है। नई टैक्स व्यवस्था से आप इस कॉम्पैक्ट सेडान पर 81,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। XZ प्लस Lux CNG और XZA प्लस CNG वेरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती की गई है। इसके बाद XZ प्लस CNG ट्रिम है। इसमें 1.2-लीटर इंजन का इस्तेमाल किया है, जो 84bhp की पावर 113Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसकी नई कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है।