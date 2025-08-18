टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

टोयोटा ने भारत में कैमरी हाइब्रिड का स्प्रिंट एडिशन लॉन्च किया है। स्टैंडर्ड मॉडल से अलग करने के लिए इसमें कुछ डिजाइन अपडेट किए गए हैं। टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन 5 ड्यूल-टोन रंगों- इमोशनल रेड और मैट ब्लैक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और मैट ब्लैक, सीमेंट ग्रे और मैट ब्लैक, प्रेशियस मेटल और मैट ब्लैक, डार्क ब्लू मेटैलिक और मैट ब्लैक में उपलब्ध है। कंपनी बैटरी पर पहले की तरह 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है।

एक्सटीरियर स्प्रिंट एडिशन का कैसा है लुक? टोयोटा कैमरी के स्पेशल एडिशन के बाहरी हिस्से में ड्यूल-टोन फिनिश है, जिसमें हुड, रूफ और ट्रंक पर मैट ब्लैक एक्सेंट हैं। इसके अलावा, मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स और फ्रंट और रियर बॉडी किट के साथ एक एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स किट, साथ ही रियर स्पॉइलर भी इसकी अपील को बढ़ाते हैं। यह हाइब्रिड कार इको, नॉर्मल और स्पोर्ट जैसे ड्राइव मोड के साथ आती है, जो चालकों को अपनी पसंद के अनुसार परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने की सुविधा देते हैं।

फीचर इन सुविधाओं से लैस है स्प्रिंट एडिशन कैमरी स्प्रिंट के केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग और डोर वार्निंग लैंप जैसे फीचर्स के साथ-साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी के साथ 10-तरफा पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट की सुविधा है। साथ ही पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जिंग और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी हैं। सुरक्षा के लिए सेफ्टी सेंस 3.0 सुइट में प्री-कोलिजन सिस्टम, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, लेन ट्रेसिंग असिस्ट और ऑटोमैटिक हाई बीम, 9 एयरबैग, ब्रेक होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम मौजूद हैं।