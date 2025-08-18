2025 हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

प्रीमियम बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन ने भारत में अपनी 2025 स्ट्रीट बॉब को लॉन्च किया है। इसे 2022 में यहां बंद कर दिया गया था अब इसने वापसी की है। नया मॉडल स्पोर्टी फैट बॉब की जगह लेगा। नई हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब में कई नए अपडेट मिले हैं, जिनमें बेहतर डिजाइन, नया इंजन और एडवांस तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं। यह एक बॉबर बाइक है, जिसमें कस्टमाइजेशन की अपार संभावनाएं हैं। यह ट्रायम्फ बोनविले बॉबर से मुकाबला करेगी।

बदलाव बाइक में किए गए हैं ये बदलाव 2025 स्ट्रीट बॉब में मिनी एप-हैंगर स्टाइल हैंडलबार और अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, लेकिन ग्राहक क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस लेटेस्ट बाइक में नया टू-इन-वन एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, जो इसके पिछले मॉडल के ड्यूल यूनिट की जगह लेता है। यह मोटरसाइकिल 5 रंगों- बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, सेंटरलाइन, आयरन हॉर्स मेटैलिक और पर्पल एबिस डेनिम में उपलब्ध है। बेस बिलियर्ड ग्रे के अलावा अन्य रंग भी प्रीमियम हैं।

फीचर इन सुविधाओं से लैस है नई स्ट्रीट बॉब फीचर्स की बात करें तो नई स्ट्रीट बॉब ऑल-LED लाइटिंग और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल से लैस है, लेकिन इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधा का अभाव है। साथ ही मोटरसाइकिल राइडिंग को आसान बनाने के लिए 3 राइडिंग मोड- रोड, रेन और स्पोर्ट के साथ आती है। यह ड्यूल-चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल (IMU-आधारित) और कॉर्नरिंग इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल (IMU-आधारित) से लैस है। कॉर्नरिंग ABS (IMU-आधारित) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मानक के रूप में उपलब्ध हैं।