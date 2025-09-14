टोयोटा की गाड़ियों पर 1 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है (तस्वीर: टोयोटा)

टोयोटा की गाड़ियों पर फेस्टिव ऑफर घोषित, जानिए क्या-क्या मिलेगा लाभ

क्या है खबर?

कार निर्माता टोयोटा ने नवरात्रि से पहले अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है। यह ऑफर GST दरों में कटौती के बाद कार निर्माता की ओर से शुरू किए गए लाभों के साथ-साथ पेश किया गया है। 'अभी खरीदें और 2026 में भुगतान करें' नामक यह फेस्टिव ऑफर विशेष रूप से देश के पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्य शामिल हैं और 30 सितंबर तक मान्य है।