टोयोटा की गाड़ियों पर फेस्टिव ऑफर घोषित, जानिए क्या-क्या मिलेगा लाभ 

टोयोटा की गाड़ियों पर फेस्टिव ऑफर घोषित, जानिए क्या-क्या मिलेगा लाभ
क्या है खबर?
कार निर्माता टोयोटा ने नवरात्रि से पहले अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है। यह ऑफर GST दरों में कटौती के बाद कार निर्माता की ओर से शुरू किए गए लाभों के साथ-साथ पेश किया गया है। 'अभी खरीदें और 2026 में भुगतान करें' नामक यह फेस्टिव ऑफर विशेष रूप से देश के पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्य शामिल हैं और 30 सितंबर तक मान्य है।
फायदा
ऑफर में क्या-क्या मिलेंगे फायदे?
ऑफर में अर्बन क्रूजर हाईराइडर, ग्लैंजा और तैसर जैसे मॉडल्स पर 1 लाख रुपये तक के संयुक्त लाभ शामिल हैं। कार निर्माता ने कहा है कि इन मॉडल्स के ग्राहक दिसंबर तक केवल 99 रुपये/माह का भुगतान करके 3 महीने तक EMI से मुक्ति पा सकते हैं। इसके तहत नियमित EMI जनवरी, 2026 से शुरू होंगी। इसके अलावा 5 निःशुल्क सर्विस, 5 साल की विस्तारित वारंटी, कॉर्पोरेट और एक्सचेंज बोनस, और रक्षा कर्मियों के लिए विशेष ऑफर भी शामिल हैं।
GST
GST में कटौती से कम हुई कीमतें
त्योहारी सीजन की यह पेशकश GST छूट के साथ-साथ त्योहारी वित्तीय विकल्पों का भी संयोजन करती है। संशोधित टैक्स स्लैब के तहत GST दर में कमी 22 सितंबर से लागू होने वाली है। टोयोटा को त्योहारी सीजन के दौरान अपनी गाड़ियों की मांग और बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। बता दें कि GST 2.0 के मद्देनजर कंपनी ने पिछले दिनों अपनी गाड़ियों की कीमत में 48,700 रुपये से 3.49 लाख रुपये के बीच कटौती की घोषणा की थी।