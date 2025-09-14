ये हैं 5 सबसे सस्ती 7-सीटर MPV, जानिए इनकी कीमत 

देश में एक परिवार को परेशानी रहित आरामदायक सफर के लिए लोग 7-सीटर गाड़ी की तलाश करते हैं। यात्रियों और उनके सामान दोनों को संभालने में मल्टी-परपज व्हीकल (MPV) एक सही विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इस कारण इस तरह के मॉडल की मांग काफी बढ़ गई है। अगर, आप एक बजट-अनुकूल MPV की तलाश में हैं, जो आपके पूरे परिवार को ले जा सके तो हम आपको सबसे सस्ती 7-सीटर कारों के बारे में बता रहे हैं।

#1 रेनो ट्राइबर की कीमत: 6.29 लाख रुपये रेनो की ट्राइबर सबसे सस्ती MPV की सूची में सबसे ऊपर आती है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल जुलाई में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 6.29 लाख रुपये से शुरू होती है। ट्राइबर नए 2D लोगो के साथ आने वाली पहली रेनो कार है, जिसमें हटाने योग्य तीसरी पंक्ति की सीटें, 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। यह 1-लीटर पेट्रोल इंजन (72PS/96Nm) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।

#2 मारुति सुजुकी अर्टिगा की कीमत: मारुति सुज़ुकी अर्टिगा दूसरी सबसे किफायती 7-सीटर MPV है, जो 7 यात्रियों और उनके सामान के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। बेहतरीन माइलेज देने वाले पेट्रोल और CNG इंजन से लैस है। अर्टिगा को भी हाल ही में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया है और इसमें ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर भी उपलब्ध हैं। इसके LXI (O) पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट की कीमत सबसे कम 8.7 लाख रुपये है।

#3 महिंद्रा बोलेरो की कीमत: 9.81 लाख रुपये इस सूची में महिंद्रा की ही एक अन्य SUV बोलेरो शामिल है। इसका B4 वेरिएंट किफायती कीमत 9.81 लाख रुपये में उपलब्ध है। बोलेरो नियो की तरह इसकी तीसरी पंक्ति में 2 साइड फेसिंग जंप सीट्स मिलती हैं। यह एयरबैग और ABS जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है। महिंद्रा बोलेरो में 1.5 लीटर डीजल इंजन (76PS/210Nm) 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। गाड़ी एक लीटर पेट्रोल में 16.70 किलोमीटर की दूर तय करने में सक्षम है।

#4 महिंद्रा बोलेरो नियो की कीमत: 9.97 लाख रुपये महिंद्रा की बोलेरो नियो 7 यात्रियों के बैठने की जगह देती है। इसमें तीसरी पंक्ति में जंप सीटें हैं। ये सीटें आगे की ओर वाली तीसरी पंक्ति की बेंच सीट जितनी आरामदायक नहीं होतीं, लेकिन इन्हें बूट में ज्यादा जगह बनाने के लिए फटाफट मोड़ा जा सकता है। बोलेरो नियो का N4 वेरिएंट 9.97 लाख रुपये की कीमत में आता है। यह 1.5-लीटर डीजल इंजन (100PS/260Nm) और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है, जो 17.29 किमी/लीटर का माइलेज देता है।