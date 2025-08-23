महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोल में छूट दी गई है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को नहीं देना हाेगा टोल, इन राजमार्गों पर लागू

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में छूट की पेशकश की है। इसके तहत अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और नागपुर-मुंबई को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग सहित प्रमुख राजमार्गों पर टोल छूट 22 अगस्त से लागू की गई है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1958 के तहत तैयार की गई इस नीति को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मंजूरी दे दी।