महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को नहीं देना हाेगा टोल, इन राजमार्गों पर लागू
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में छूट की पेशकश की है। इसके तहत अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और नागपुर-मुंबई को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग सहित प्रमुख राजमार्गों पर टोल छूट 22 अगस्त से लागू की गई है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1958 के तहत तैयार की गई इस नीति को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मंजूरी दे दी।
पात्रता
इन वाहनों पर होगा लागू
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस पहल के कार्यान्वयन की पुष्टि करते हुए बताया कि इस छूट का फायदा इलेक्ट्रिक कारों और बसों सहित सभी प्रकार की EVs पर मिलेगा। खासतौर पर इसमें M2, M3 और M6 वाहन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत इलेक्ट्रिक वाहन पात्र हैं, जिनमें राज्य परिवहन उपक्रमों (STU) और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित निजी चौपहिया वाहन और बसें शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के टोल पर लागू होगी।
योजना
सरकार की क्या है योजना?
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजमार्ग यात्रा को आसान बनाने के लिए राज्य ने प्रमुख मार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। समृद्धि महामार्ग और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे जैसे व्यस्त राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंपों को एक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य परिवहन (ST) बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर इलेक्ट्रिक बसों और साझा परिवहन वाहनों के लिए फास्ट-चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।