बाइक को चोरी से कैसे बचाएं? यहां जानिए स्मार्ट तरीके
क्या है खबर?
आजकल बाइक चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चोर नई तरकीबें अपनाकर वाहनों को चुराते हैं। कई बार यह चोरी घर के बाहर, पार्किंग या सुनसान जगहों से हो जाती है। ऐसे में वाहन मालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए बाइक की सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए और सही उपाय अपनाए जाएं, तो बाइक चोरी से काफी हद तक बचाया जा सकता है।
#1
मजबूत लॉक और अलार्म सिस्टम
बाइक को चोरी से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है कि उसमें मजबूत लॉक और अलार्म सिस्टम लगाया जाए। अच्छे क्वालिटी का डिस्क ब्रेक लॉक या हैंडल लॉक चोरों को रोक सकता है। वहीं, अलार्म सिस्टम बाइक को छूते ही बज उठता है, जिससे चोरी की कोशिश तुरंत पकड़ी जा सकती है। बाजार में आजकल स्मार्ट लॉक और GPS ट्रैकर भी उपलब्ध हैं जो सुरक्षा को और आसान बनाते हैं।
#2
तकनीक का इस्तेमाल करें
आजकल तकनीक ने बाइक सुरक्षा को आसान बना दिया है। GPS ट्रैकर से बाइक की लोकेशन कभी भी देखी जा सकती है। कुछ डिवाइस मोबाइल ऐप से कनेक्ट होते हैं, जिससे चोरी की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल जाता है। इसके अलावा, इंजन इम्मोबिलाइजर का प्रयोग भी अच्छा विकल्प है, जो बिना चाबी बाइक को स्टार्ट नहीं होने देता। इन स्मार्ट उपायों से बाइक को चोरी से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
#3
सुरक्षित जगह पर पार्किंग
बाइक को हमेशा सुरक्षित जगह पर पार्क करना चाहिए। कोशिश करें कि पार्किंग अच्छी तरह से रोशनी वाली जगह पर हो। घर के बाहर खड़ी बाइक पर कवर डालना भी बेहतर है, जिससे चोरों को बाइक पहचानने में कठिनाई होती है। भीड़भाड़ या CCTV कैमरे वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करना अधिक सुरक्षित रहता है। कई बार छोटी सी लापरवाही चोरी का कारण बन जाती है, इसलिए पार्किंग पर हमेशा ध्यान दें।