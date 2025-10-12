TVS रेडर से हीरो एक्सट्रीम तक, ये हैं सिंगल-चैनल ABS वाली 5 किफायती बाइक्स 

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) मोटरसाइकिल में अब एक जरूरी सुरक्षा फीचर बन चुका है, जो अक्सर खतरनाक सड़कों पर बेहद अहम होता है। यह अचानक से ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोककर बाइक को फिसलने से रोकता है। मोटरसाइकिल में एक पहिए पर सिंगल-चैनल ABS और आगे-पीछे दोनों पर ड्यूल-चैनल ABS की सुविधा मिलती है। आज हम आपको देश में उपलब्ध 5 सबसे किफायती सिंगल-चैनल ABS से लैस बाइक्स के बारे में बता रहे हैं।

#1 TVS रेडर 125 की कीमत: 93,800 रुपये सिंगल-चैनल ABS वाली सबसे सस्ती बाइक्स की सूची में TVS रेडर 125 सबसे अच्छा विकल्प है। इसके नए ड्यूल-डिस्क वेरिएंट में यह फीचर मिलता है। राइडर्स LCD क्लस्टर या TFT यूनिट में से चुन सकते हैं, जो इस कंयूटर मोटरसाइकिल में मॉर्डन टच जोड़ता है। TVS मोटर ने आगे की तरफ 90/90-17 और पीछे की तरफ 110/80-17 के टायर देकर ग्रिप और राइड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाया है। इस बाइक की कीमत 93,800 रुपये है।

#2 हीरो एक्सट्रीम 125R की कीमत: 94,504 रुपये हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल अप्रेल में इसका सिंगल-चैनल ABS वाला सिंगल-पीस सीट वेरिएंट लॉन्च किया था। इसमें ऑल-LED लाइटिंग, नेगेटिव लाइट वाला LCD कंसोल दिया है। मोटरसाइकिल में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) के साथ आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक की सुविधा दी गई है। GST में बदलाव के बाद इसकी कीमत अब 94,504 रुपये हो गई है, जबकि इससे पहले एक्सट्रीम 125R की कीमत 1.02 लाख रुपये थी। यह प्रतिद्वंदी बजाज पल्सर NS125 से 4,000 रुपये सस्ती है।

#3 बजाज पल्सर NS125 की कीमत: 98,400 रुपये बजाज ने हाल ही में पल्सर NS125 को ABS के साथ अपडेट किया है। इसकी शुरुआती कीमत 92,182 रुपये है, लेकिन 6,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पर आपको इसका टॉप-स्पेक 'LED BT ABS' वेरिएंट मिल जाएगा। इस बाइक में न केवल ABS है, बल्कि ऑल-LED हेडलाइट और ब्लूटूथ के साथ डिजिटल कंसोल जैसे फीचर भी शामिल हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम (CBS) से लैस है, जो बेहतर सुरक्षा देता है।

#4 होंडा CB125 हॉर्नेट की कीमत: 1.03 लाख रुपये होंडा CB125 हॉर्नेट को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें SP125 और शाइन 125 वाला इंजन लगा है। यह थोड़ी ज्यादा पावर 11.1hp और 11.2Nm टाॅर्क पैदा करता है। यह महज 5.4 सेकेंड में 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे अपनी श्रेणी की सबसे तेज मोटरसाइकिल बनाता है। सिंगल-चैनल ABS के साथ CB125 हॉर्नेट में TFT डैश और USD फोर्क वाली सबसे किफायती बाइक्स में से एक है। मोटरसाइकिल की कीमत 1.03 लाख रुपये है।