ऐपल ने क्लिप्स वीडियो-एडिटिंग ऐप के लिए अपडेट बंद कर दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल ने बंद किया क्लिप्स वीडियो-एडिटिंग ऐप, जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

ऐपल ने अपना क्लिप्स वीडियो-एडिटिंग ऐप बंद कर दिया है। उसने क्लिप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है और कहा है कि वह अब कोई अपडेट जारी नहीं करेगी। आईफोन निर्माता ने कहा है, "क्लिप्स ऐप अब अपडेट नहीं किया जा रहा है और 10 अक्टूबर से नए यूजर्स को डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होगा।" इसके साथ ही बताया है कि iOS 26 और आईपेड 26 या उससे पहले के वर्जन पर इसका उपयोग जारी रहेगा।