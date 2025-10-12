ऐपल ने बंद किया क्लिप्स वीडियो-एडिटिंग ऐप, जानिए कंपनी ने क्या कहा
क्या है खबर?
ऐपल ने अपना क्लिप्स वीडियो-एडिटिंग ऐप बंद कर दिया है। उसने क्लिप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है और कहा है कि वह अब कोई अपडेट जारी नहीं करेगी। आईफोन निर्माता ने कहा है, "क्लिप्स ऐप अब अपडेट नहीं किया जा रहा है और 10 अक्टूबर से नए यूजर्स को डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होगा।" इसके साथ ही बताया है कि iOS 26 और आईपेड 26 या उससे पहले के वर्जन पर इसका उपयोग जारी रहेगा।
उपलब्धता
कौनसे यूजर्स के लिए रहेगा उपलब्ध?
अपडेट के बिना समय के साथ क्लिप्स का उपयोग करना अधिक कठिन हो जाएगा इसलिए कंपनी ने यूजर्स को अपने क्लिप्स वीडियो को अपनी फोटो लाइब्रेरी में या कहीं और सेव करने को कहा है। जिन आईफोन और आईपेड यूजर्स के पास पहले से ही यह ऐप है, वे इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वे जरूरत पड़ने पर अपने ऐपल अकाउंट से ऐप को दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हैं।
खासियत
इन खासियतों के साथ आता था यह ऐप
क्लिप्स को 2017 में सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें इंस्टाग्राम और टिक-टॉक यूजर्स के लिए फिल्टर, टेक्स्ट ओवरले और त्वरित एडिटिंग टूल जैसी सुविधाएं थीं। इसका उद्देश्य शॉर्ट वीडियो बनाने को सरल और ऐपल के अनुकूल बनाना था, लेकिन नियमित अपडेट के बावजूद क्लिप्स कभी भी एक विशिष्ट समूह से आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम रील्स और टिक-टॉक पर मिल रहे फीचर्स ने इसे कमजोर बना दिया है।