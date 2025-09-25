फैक्ट्री-फिटेड किट के साथ आती हैं ये सस्ती CNG SUVs, जानिए इनकी कीमत 

पेट्रोल पर होने वाले महंगे खर्चे को कम करने के लिए खरीदारों के बीच फैक्ट्री-फिटेड किट वाली CNG गाड़ियां काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा जैसी कार निर्माता कंपनियां कई CNG कार पेश करती हैं। पहले यह ईंधन विकल्प छोटी गाड़ियों तक सीमित था, लेकिन अब बड़े मॉडल्स में भी मिलता है। आप भी CNG SUV खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आपको 5 किफायती विकल्प बता रहे हैं।

#1 टाटा पंच की कीमत: 6.68 लाख रुपये टाटा पंच सबसे किफायती CNG SUV है। इसमें टाटा मोटर्स की ट्विन-सिलेंडर तकनीक और 60-लीटर का CNG टैंक मिलता है। CNG का यह विकल्प गाड़ी के प्योर (बेस), एडवेंचर, एडवेंचर प्लस और अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट में मिलता है। तीनों टॉप ट्रिम्स में सनरूफ और नॉन-सनरूफ दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। SUV में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन (74hp/103Nm) है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। यह 26.99 किमी/किग्रा का माइलेज देती है और कीमत 6.68-9.15 लाख रुपये के बीच है।

#2 हुंडई एक्सटर की कीमत: 6.87 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी की एक्सटर सिंगल और ड्यूल-सिलेंडर वर्जन में उपलब्ध है। एक्सटर EX (बेस), S स्मार्ट, S प्लस एग्जीक्यूटिव, SX स्मार्ट और SX टेक में ड्यूल-सिलेंडर मिलते हैं, जबकि S एग्जीक्यूटिव और SX में सिंगल और ड्यूल-सिलेंडर दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। दोनों विकल्पों की क्षमता 60-लीटर है। हुंडई एक्सटर में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर इंजन (69hp/95.2Nm) है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इसका माइलेज 27.1 किमी/किग्रा है और कीमत 6.87-8.77 लाख रुपये के बीच है।

#3 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमत: 7.79 लाख रुपये मारुति फ्रोंक्स सब-4-मीटर SUV के बेस सिग्मा और उच्च डेल्टा वेरिएंट में CNG किट उपलब्ध है, जो कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आता है। इस पर आधारित टोयोटा अर्बन तैसर में केवल एंट्री-लेवल वेरिएंट में ही CNG ईंधन का विकल्प दिया गया है। कार निर्माता ने इस गाड़ी में 1.2-लीटर इंजन दिया है, जो 77.5hp की पावर देने में सक्षम है। यह 1 किलोग्राम CNG में 28.51 किलोमीटर चल सकती है। गाड़ी की कीमत 7.79-8.59 लाख रुपये के बीच है।

#4 टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर की कीमत: 8.11 लाख रुपये मारुति फ्रोंक्स पर आधारित टोयोटा की अर्बन क्रूजर तैसर SUV केवल बेस E वेरिएंट में CNG किट के साथ आती है। इसका CNG टैंक 55 लीटर का है। तैसर 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन से लैस है, जो CNG मोड में 77.5hp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन को आसान बनाने के लिए 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की सुविधा दी गई है। यह सेटअप 28.51 किमी/किग्रा का माइलेज प्रदान करती है। इसकी कीमत 8.11 लाख रुपये है।