कार या बाइक में टायर रोटेशन और अलाइनमेंट क्यों जरूरी हैं?

टायर रोटेशन से टायर सभी 4 पहियों पर समान रूप से घिसते हैं। इससे आपके वाहन के टायर की उम्र बढ़ती है और वाहन की सड़क पकड़ बेहतर रहती है। लंबे समय तक एक ही पहिये पर अधिक घिसने से माइलेज कम हो सकता है। इसलिए निर्माता द्वारा बताए गए अंतराल पर टायर रोटेशन कराना सुरक्षित और लाभकारी होता है। यह वाहन की ड्राइविंग अनुभव को भी आरामदायक बनाता है।

#2

अलाइनमेंट का महत्व

अलाइनमेंट टायर और व्हील की सही स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गलत अलाइनमेंट से टायर बुरी तरह घिसते हैं, वाहन असमान रूप से दबाव महसूस करता है और ड्राइविंग कठिन हो जाती है। यह ईंधन की खपत बढ़ा सकता है और वाहन पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। समय पर अलाइनमेंट कराना टायर की उम्र बढ़ाता है, वाहन को सड़क पर स्थिर, सुरक्षित और लंबे समय तक भरोसेमंद बनाए रखता है।