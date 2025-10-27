नई हुंडई वेन्यू में मिलेगी एनवीडिया की तकनीक, सुरक्षा फीचर्स का भी खुलासा 

हुंडई मोटर कंपनी ने सोमवार (27 अक्टूबर) को अपनी दूसरी जनरेशन की वेन्यू की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा विशेषताओं का खुलासा किया है। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ने 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली इस गाड़ी के कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस और निर्माण गुणवत्ता पर प्रकाश डाला है। नई हुंडई वेन्यू की बुकिंग डीलरशिप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 25,000 रुपये की टोकन राशि पर शुरू हो गई है। आइये जानते हैं नई वेन्यू में क्या-क्या नए फीचर्स मिलेंगे।

तकनीक इन तकनीकी फीचर्स के साथ आएगी नई वेन्यू देश में पहली बार नई वेन्यू एनवीडिया द्वारा संचालित हुंडई के कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट (ccNC) सिस्टम के साथ आएगी। इसमें 31.24cm के 2 घुमावदार पैनोरमिक डिस्प्ले होंगे, जो इंफोटेनमेंट और ड्राइवर सूचना दोनों का काम करते हैं। यह वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करता है और 20 व्हीकल कंट्रोल के लिए ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट की सुविधा देता है। इसमें कस्टमाइजेबल डिजिटल इंटरफेस और 5 भाषाओं- अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश, बंगाली और तमिल में वॉयस रिकग्निशन भी होगा।

सेफ्टी सुरक्षा के लिए मिलेंगी ये सुविधाएं नई हुंडई वेन्यू 400 से ज्यादा वॉयस कमांड को सपोर्ट करेगी और हुंडई के ब्लूलिंक प्लेटफॉर्म के जरिए 70 कनेक्टेड फीचर्स पेश करेगी। केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वॉयस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट, कूल्ड ग्लवबॉक्स, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट और इन-बिल्ट जियोसावन म्यूजिक ऐप जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। सुरक्षा के लिए 16 फीचर्स से लैस लेवल-2 ADAS मिलेगा। SUV में 65 से ज्यादा सुरक्षा सुविधाएं भी हैं, जिनमें से 33 मानक रूप से उपलब्ध हैं।