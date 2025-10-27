त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार में बाइक-कार की बिक्री में इजाफा हुआ है

उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ी बाइक-कार की बिक्री, कितनी हुई हिस्सेदारी?

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश और बिहार देश में त्योहारी सीजन में वाहन बिक्री को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के बाजारों में गिरावट आई है। कार बिक्री में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इस साल में 11.4 प्रतिशत हो गई, जो 2022 में 10.4 प्रतिशत थी, जिससे उसकी दूसरे नंबर पर स्थिति और मजबूत हो गई। साथ ही बिहार में वृद्धि दर 4 वर्ष के उच्चतम स्तर 2.3 प्रतिशत पर पहुंच गई।