उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ी बाइक-कार की बिक्री, कितनी हुई हिस्सेदारी? 

उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ी बाइक-कार की बिक्री, कितनी हुई हिस्सेदारी?
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश और बिहार देश में त्योहारी सीजन में वाहन बिक्री को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के बाजारों में गिरावट आई है। कार बिक्री में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इस साल में 11.4 प्रतिशत हो गई, जो 2022 में 10.4 प्रतिशत थी, जिससे उसकी दूसरे नंबर पर स्थिति और मजबूत हो गई। साथ ही बिहार में वृद्धि दर 4 वर्ष के उच्चतम स्तर 2.3 प्रतिशत पर पहुंच गई।
कार बिक्री
कार बिक्री में किस राज्य की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी?
मनीकंट्रोल के अनुसार, कार बिक्री में महाराष्ट्र 13.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, हालांकि 2022 में इसकी बढ़त 13.4 प्रतिशत से कम हो गई है। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है। राजस्थान की हिस्सेदारी बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई, जो 4 सालों में लगभग 2 प्रतिशत से अधिक है। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 2.5 से घटकर 1.6 प्रतिशत और केरल की 5.9 से गिरकर 4.9 प्रतिशत हो गई।
मोटरसाइकिल बिक्री
मोटरसाइकिल बिक्री में भी मिली बढ़त
आंकड़ों के अनुसार, सितंबर-अक्टूबर की अवधि के दौरान देशभर में मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक थी। उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी एक साल पहले के 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 13.1 प्रतिशत हो गई, जबकि बिहार की हिस्सेदारी 2024 के 4.6 से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल की हिस्सेदारी 4 साल में सबसे कम 11.2 प्रतिशत पर आ गई। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने भी मामूली बढ़त दर्ज की।