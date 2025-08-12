टेस्ला अगले साल से सेमी ट्रक का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू करेगी (तस्वीर: एक्स/@tesla_semi)

एलन मस्क ने की सेमी ट्रक के उत्पादन की पुष्टि, बिल गेट्स के तर्क किए दरकिनार

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक हेवी-ड्यूटी ट्रक सालों से उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच बहस का विषय रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी इनकी व्यावहारिकता पर संदेह व्यक्त किया है। इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क इनके भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है, "टेस्ला सेमी न केवल व्यवहार्य है, बल्कि ट्रकों का भविष्य है।" साथ ही पुष्टि की है कि उनकी कंपनी का इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक का अगले साल से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगी।