एलन मस्क ने की सेमी ट्रक के उत्पादन की पुष्टि, बिल गेट्स के तर्क किए दरकिनार
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक हेवी-ड्यूटी ट्रक सालों से उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच बहस का विषय रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी इनकी व्यावहारिकता पर संदेह व्यक्त किया है। इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क इनके भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है, "टेस्ला सेमी न केवल व्यवहार्य है, बल्कि ट्रकों का भविष्य है।" साथ ही पुष्टि की है कि उनकी कंपनी का इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक का अगले साल से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगी।
तर्क
बिल गेट्स ने दिया था यह तर्क
बैटरी तकनीक में प्रगति के बावजूद बिल गेट्स का मानना है कि लंबी दूरी के भारी ट्रकों की विशिष्ट जरूरतों को अकेले बैटरियों से पूरा करना संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इन बड़े, ऊर्जा-गहन अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल या सिंथेटिक इलेक्ट्रोफ्यूल जैसे विकल्प ज्यादा व्यावहारिक हो सकते हैं। यह भी कहा कि सिंथेटिक फ्यूल का इस्तेमाल मौजूदा इंजनों में किया जा सकता है, जिससे बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव करने की जरूरत कम हो जाएगी।
तैयारी
ट्रक उत्पादन की चल रही तैयारी
इन तर्कों को दरकिनार करते हुए टेस्ला 2026 में इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए गिगाफैक्ट्री नेवादा के पास उत्पादन केंद्र का निर्माण किया है, जहां सालाना 50,000 ट्रकों का उत्पादन होगा, लेकिन पहले साल में वास्तविक से कम हो सकता है। कंपनी ने 2017 में सेमी ट्रक से पर्दा उठाते समय दावा किया था कि यह डीजल ट्रकों के बराबर भार ले जाने के साथ लगभग 800 किलोमीटर की रेंज देता है।