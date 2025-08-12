रेनो C3X कॉम्पैक्ट SUV भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर 

कार निर्माता सिट्रॉन ने भारत में C3X कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च किया है। यह कंपनी की सिट्रॉन C3 हैचबैक पर आधारित है, जिससे इसे 'ट्विस्ट वाली हैच' भी नाम दिया है। नई C3X में सिट्रॉन C3 से 15 अतिरिक्त फीचर्स और सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी शामिल हैं और यह 5 मोनोटोन और 2 ड्यूल-टोन एक्सटीरियर रंगों और 3 इंटीरियर थीम में उपलब्ध है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों से होगा।

एक्सटीरियर ऐसा है गाड़ी का लुक सिट्रॉन C3X में कंपनी का प्रोक्सी-सेंस पैसिव एंट्री और पुश स्टार्ट सिस्टम, सेगमेंट में पहली बार हैंड्स-फ्री एक्सेस सेटअप और स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज कंट्रोल की सुविधा दी है। इस SUV में सात व्यूइंग एंगल वाला हेलो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप, LED DRLs और LED इंटीरियर लाइटिंग भी शामिल है। कंपनी के अनुसार, C3X में सर्वश्रेष्ठ सस्पेंशन के साथ 'फ्लाइंग कार्पेट' राइड क्वालिटी और क्लास-लीडिंग केबिन स्पेस है।

इंटीरियर इन सुविधाओं से लैस है C3X केबिन में मेट्रोपॉलिटन लेदरेट-रैप्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल, वायरलेस ऐपल कारप्ले/एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.25-इंच कनेक्ट टचस्क्रीन दी गई है। भारतीय गर्मियों के लिए डिजाइन किया गया ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक एयर-कंडीशनिंग से अपग्रेड किया गया है। लेटेस्ट कार में पीछे की तरफ USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पॉइंट और 315-लीटर का बड़ा बूट स्पेस जैसी खूबियां हैं। सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ESP, EBD के साथ ABS, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, TPMS, हाई-स्पीड अलर्ट और पेरीमेट्रिक अलार्म से लैस है।