टेस्ला ने दिल्ली में अपना नया शाेरूम खोला है (तस्वीर: एक्स/@CRanapangu)

टेस्ला ने भारत में खोला अपना दूसरा शाेरूम, जानिए कहां मिलेगी इसकी सुविधा

क्या है खबर?

पिछले महीने मुंबई में शुरुआत करने के बाद टेस्ला ने सोमवार (11 अगस्त) को दिल्ली में अपने दूसरे शोरूम का उद्घाटन किया है। यह शोरूम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक एरोसिटी की वर्ल्डमार्क 3 बिल्डिंग में स्थित है। शोरूम 8,200 वर्ग फीट में फैला हुआ है और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। ग्राहक इसमें टेस्ला कारों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण कर सकते हैं।