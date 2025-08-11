टेस्ला ने भारत में खोला अपना दूसरा शाेरूम, जानिए कहां मिलेगी इसकी सुविधा
क्या है खबर?
पिछले महीने मुंबई में शुरुआत करने के बाद टेस्ला ने सोमवार (11 अगस्त) को दिल्ली में अपने दूसरे शोरूम का उद्घाटन किया है। यह शोरूम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक एरोसिटी की वर्ल्डमार्क 3 बिल्डिंग में स्थित है। शोरूम 8,200 वर्ग फीट में फैला हुआ है और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। ग्राहक इसमें टेस्ला कारों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण कर सकते हैं।
बुकिंग
शोरूम से कहां मिलेगी डिलीवरी में प्राथमिकता?
इस शोरूम में एलन मस्क की कंपनी की ओर से भारत में पेश की गई मॉडल Y को बुक किया जा सकेगा। ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी कार बुक कर सकते हैं। डिलीवरी कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। दोनों शोरूम के माध्यम से मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरूग्राम के खरीदारों को डिलीवरी में प्राथमिकता दी जाएगी और कारों को फ्लैट-बेड ट्रकों पर सीधे घरों तक पहुंचाया जाएगा।
मॉडल Y
इस गाड़ी के साथ भारत में की शुरुआत
टेस्ला के भारतीय पोर्टफोलियो में वर्तमान में मॉडल Y इलेक्ट्रिक SUV 2 कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। मानक रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वर्जन की कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट की 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। केंद्र सरकार ने टेस्ला जैसे वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भारत में बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 40,000 डॉलर (करीब 35 लाख रुपये) से अधिक कीमत वाली EVs पर आयात शुल्क को 100 से घटाकर 70 फीसदी कर दिया है।