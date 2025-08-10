पैनोरमिक सनरूफ के साथ किफायती हैं ये 7-सीटर कारें, जानिए कितनी है कीमत 

पैनोरमिक सनरूफ भारत में एक लोकप्रिय फीचर बन गया है। इस कारण यह अब केवल प्रीमियम कार मॉडल्स तक सीमित नहीं रह गया है। खरीदार 7-सीटर कारों में इस सुविधा की अपेक्षा रखते हैं। यह सुविधा न केवल केबिन के माहौल को बेहतर बनाती है, बल्कि कार की अपील बढ़ाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्माता MPV और SUV में इसकी पेशकश कर रही हैं। आइए जानते हैं सनरूफ से लैस 5 सबसे किफायती कारें कौनसी हैं।

#1 किआ कैरेंस क्लाविस की कीमत: 21.50 लाख रुपये किआ मोटर्स अपनी कैरेंस क्लाविस के HTX+ और उससे ऊपर के वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ की पेशकश करती है, जबकि निचले ट्रिम्स में सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है। गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट पर 6-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में उपलब्ध हैं, जबकि डीजल वेरिएंट 7-सीटर सेटअप तक सीमित है। इसके अलावा यह 26.62-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले के साथ आती है, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और इंफोटेनमेंट सिस्टम को एकीकृत करता है। पैनोरमिक सनरूफ वाले टॉप-स्पेक HTX+ की कीमत 21.50 लाख रुपये है।

#2 महिंद्रा XUV700 की कीमत: 18.34 लाख रुपये महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी XUV700 के AX5 वेरिएंट से पैनोरमिक सनरूफ के साथ उपलब्ध है, लेकिन निचले वेरिएंट में सिंगल-पैन सनरूफ का विकल्प नहीं है। इस SUV में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 10.25-इंच का ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS और ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल, मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलता है। AX5 वेरिएंट की कीमत 18.34 लाख रुपये है।

#3 हुंडई अल्काजार की कीमत: 17.22 लाख रुपये नई हुंडई अल्काजार अपमार्केट डिजाइन और अतिरिक्त फीचर्स के साथ पैनोरमिक सनरूफ विकल्प भी प्रदान करती है। 2024 अल्काजार की एक खासियत यह है कि इसमें बेस से ऊपर वाले प्रेस्टीज वेरिएंट से ही यह फीचर मिलता है। इसके अलावा, इसमें सनरूफ सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वॉयस कमांड की सुविधा भी मिलती है। यह गाड़ी 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती है। इस फीचर से लैस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 17.22 लाख रुपये है।

#4 टाटा सफारी की कीमत: 24.89 लाख रुपये टाटा मोटर्स सफारी के कई वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा देती है। इसके उच्च वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीटें, 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ADAS जैसी सुरक्षा तकनीक भी मिलती हैं। टाटा सफारी में 2-लीटर डीजल इंजन लगा है, जो 170ps की पावर और 350Nm का टॉर्क पैदा करती है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस फीचर के साथ आने वाले एडवेंचर प्लस वेरिएंट की कीमत 24.89 लाख रुपये है।