टेस्ला ने अब तक भारत में करीब 100 गाड़ियां बेची हैं (तस्वीर: एक्स/@Tesla_India)

टेस्ला ने अब तक भारत में बेची करीब 100 गाड़ियां, विनफास्ट से पिछड़ी

क्या है खबर?

अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दिग्गज टेस्ला की गाड़ियां भारतीय ग्राहकों को ज्यादा रास नहीं आई है। यही कारण है कि उसने पिछले महीने यहां केवल 40 मॉडल Y बेची हैं। यह बिक्री सितंबर में बिकीं 64 गाड़ियों की तुलना में कम है। अब तक इसकी कुल पंजीकरण 118 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ वियतनाम की विनफास्ट भारतीय बाजार में उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उसने अक्टूबर में 131 गाड़ियां बेचीं हैं और 204 का पंजीकरण हुआ है।