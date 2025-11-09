टेस्ला ने अब तक भारत में बेची करीब 100 गाड़ियां, विनफास्ट से पिछड़ी 

टेस्ला ने अब तक भारत में बेची करीब 100 गाड़ियां, विनफास्ट से पिछड़ी
क्या है खबर?
अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दिग्गज टेस्ला की गाड़ियां भारतीय ग्राहकों को ज्यादा रास नहीं आई है। यही कारण है कि उसने पिछले महीने यहां केवल 40 मॉडल Y बेची हैं। यह बिक्री सितंबर में बिकीं 64 गाड़ियों की तुलना में कम है। अब तक इसकी कुल पंजीकरण 118 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ वियतनाम की विनफास्ट भारतीय बाजार में उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उसने अक्टूबर में 131 गाड़ियां बेचीं हैं और 204 का पंजीकरण हुआ है।
टेस्ला
टेस्ला की ऐसे हुई शुरुआत
टेस्ला ने जुलाई में भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में और इसके बाद दूसरा नई दिल्ली के एयरोसिटी में खोला गया। उसने जुलाई में ही अपनी पहली गाड़ी मॉडल Y को लॉन्च किया, जिसे वह आयात कर बेच रही है। अधिक आयात शुल्क के कारण इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 59.89 लाख से 67.89 लाख रुपये के बीच है। इतनी महंगी कारें होने के कारण कंपनी की शुरुआत धीमी रही।
विनफास्ट
विनफास्ट को मिली ज्यादा बढ़त
वाहन डाटा से पता चलता है कि वियतनामी वाहन निर्माता विनफास्ट स्थापित अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी टेस्ला की तुलना में भारतीय सड़कों पर अधिक आसानी से चल रही है। विनफास्ट ने जनवरी में भारत मोबिलिटी एक्सपो में अपनी निर्णायक शुरुआत की और 6 सितंबर को VF 6 और VF 7 को लॉन्च किया, जिनकी कीमत 16.49 लाख से 25.49 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी की तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाने की भी योजना है।