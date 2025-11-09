सुजुकी मोटर गुजरात के मारुति सुजुकी इंडिया में विलय को मंजूरी मिल गई है (तस्वीर: एक्स/@sidpatankar)

NCLT ने सुजुकी मोटर गुजरात और मारुति सुजुकी इंडिया के विलय को दी मंजूरी

क्या है खबर?

सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) को मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) में विलय को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने मंजूरी दे दी है। स्वीकृत योजना के तहत SMG को हस्तांतरित कंपनी के रूप में MSI में समाहित कर लिया जाएगा, जिसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई है। विलय के प्रभावी होने के बाद सुजुकी मोटर गुजरात बिना किसी अलग समापन प्रक्रिया के विघटित हो जाएगी। इसमें संबंधित अधिकारियों को अपना GSTN और पैन पंजीकरण सौंपना भी शामिल है।