टेस्ला ने बिना सुरक्षा चालक के शुरू किया रोबोटैक्सी का परीक्षण
क्या है खबर?
टेस्ला ने पूरी तरह से ऑटोनॉमस रोबोटैक्सी सर्विस शुरू करने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उसने टेक्सास में बिना चालक के रोबोटैक्सियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। यह प्रयास शहर में परीक्षण के प्रारंभिक चरण के शुरू होने के 6 महीने बाद किया जा रहा है। कंपनी के मालिक एलन मस्क पहले दावा कर चुके हैं कि टेस्ला कारें पूरी तरह से चालक रहित होने से बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट की दूरी पर हैं।
प्रतिद्वंद्वी
वेमो को टक्कर देने की योजना
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता की ओर से रोबोटैक्सियों से मानव सुरक्षा निगरानीकर्ताओं को हटाने का कदम उसको एक ऐसी व्यावसायिक सर्विस शुरू करने के करीब ले जाता है, जो अल्फाबेट के ऑटोनॉमस कार डिवीजन वेमो को टक्कर दे सकती है। मस्क ने पिछले सप्ताह कहा था कि वेमो का टेस्ला के सामने कभी कोई मौका ही नहीं था। इस घटनाक्रम से ऑस्टिन में चल रहे टेस्ला के परीक्षणों पर और अधिक ध्यान केंद्रित होने की संभावना है।
दुर्घटना
टेस्टिंग में कई वाहन हुए दुर्घटनाग्रस्त
जून से अब तक टेस्ला के छोटे परीक्षण बेड़े के कम से कम 7 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन को दी जाने वाली अपनी रिपोर्ट्स में काफी काट-छांट करती है। सप्ताहांत में पूरी तरह से खाली टेस्ला मॉडल Y SUV का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद मस्क ने पुष्टि की कि उनकी कंपनी बिना किसी यात्री के परीक्षण कर रही थी।