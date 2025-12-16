टेस्ला ने बिना सुरक्षा चालक के शुरू किया रोबोटैक्सी का परीक्षण 

टेस्ला ने बिना सुरक्षा चालक की निगरानी के रोबोटैक्सी का परीक्षण शुरू कर दिया है

क्या है खबर?

टेस्ला ने पूरी तरह से ऑटोनॉमस रोबोटैक्सी सर्विस शुरू करने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उसने टेक्सास में बिना चालक के रोबोटैक्सियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। यह प्रयास शहर में परीक्षण के प्रारंभिक चरण के शुरू होने के 6 महीने बाद किया जा रहा है। कंपनी के मालिक एलन मस्क पहले दावा कर चुके हैं कि टेस्ला कारें पूरी तरह से चालक रहित होने से बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट की दूरी पर हैं।