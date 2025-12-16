मारुति सुजुकी नेक्सा कारों पर इस महीने जबरदस्त छूट मिल रही है

मारुति सुजुकी कारों पर 2 लाख रुपये से ज्यादा की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी इस महीने अपनी गाड़ियों पर ईयर-एंड ऑफर के तहत जबरदस्त छूट की पेशकश कर रही है। इसके तहत आप नकद छूट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट और ग्रामीण ऑफर के साथ 2.19 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। ये लाभ एरिना और नेक्सा दोनों डीलरशिप नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। यह कदम इस वर्ष के मॉडल्स के स्टॉक को खत्म करने के लिए उठाया गया है। आइये जानते हैं मारुति कारों पर कितना फायदा मिल रहा है।