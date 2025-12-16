मारुति सुजुकी कारों पर 2 लाख रुपये से ज्यादा की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी इस महीने अपनी गाड़ियों पर ईयर-एंड ऑफर के तहत जबरदस्त छूट की पेशकश कर रही है। इसके तहत आप नकद छूट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट और ग्रामीण ऑफर के साथ 2.19 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। ये लाभ एरिना और नेक्सा दोनों डीलरशिप नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। यह कदम इस वर्ष के मॉडल्स के स्टॉक को खत्म करने के लिए उठाया गया है। आइये जानते हैं मारुति कारों पर कितना फायदा मिल रहा है।
नेक्सा मॉडल
नेक्सा कारों पर मिल रही सबसे ज्यादा छूट
इस महीने नेक्सा मॉडल्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इनमें मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा अधिकतम 2.19 लाख रुपये के लाभ के साथ उपलब्ध है, जबकि इनविक्टो पर भी 2.15 लाख रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। अन्य गाड़ियों की बात करें तो लाइफस्टाइल SUV जिम्नी 1 लाख रुपये तक की छूट के साथ आ रही है। इसके अलावा इग्निस को 82,000 रुपये तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है।
एरिना मॉडल
एरिना कारों पर हाेगी इतनी बचत
एरिना रेंज में मारुति वैगनआर अधिकतम 58,100 रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध है। सबसे कम छूट MPV अर्टिगा पर 10,000 रुपये है। साथ ही ऑल्टो K10, S-प्रेसो, सेलेरियो और ईको जैसी अन्य लोकप्रिय छोटी कारें 52,500 रुपये तक की छूट के साथ आ रही हैं। स्विफ्ट और ब्रेजा पर क्रमशः 55,000 और 40,000 रुपये की छूट मिल रही है। नई जनरेशन की डिजायर इस महीने 12,500 रुपये तक की छूट के साथ खरीदी जा सकती है।