टेस्ला ने भारत में अपने मॉडल Y की डिलीवरी शुरू की है (तस्वीर: एक्स/@Tesla_India)

टेस्ला ने भारत में शुरू की मॉडल Y की डिलीवरी, जानिए कौनसी फैक्ट्री से मंगवाई

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने भारत में मॉडल Y की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे जुलाई में लॉन्च किया गया था। शुरुआती बैच में शामिल टेस्ला मॉडल Y कंपनी के शंघाई गिगाफैक्ट्री में निर्मित की गई थीं। कंपनी ने जुलाई में यहां अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला था। इसके बाद अगस्त में दिल्ली में दूसरे शोरूम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही उसने अपने फॉस्ट चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए हैं।