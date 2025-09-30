टेस्ला ने भारत में शुरू की मॉडल Y की डिलीवरी, जानिए कौनसी फैक्ट्री से मंगवाई
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने भारत में मॉडल Y की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे जुलाई में लॉन्च किया गया था। शुरुआती बैच में शामिल टेस्ला मॉडल Y कंपनी के शंघाई गिगाफैक्ट्री में निर्मित की गई थीं। कंपनी ने जुलाई में यहां अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला था। इसके बाद अगस्त में दिल्ली में दूसरे शोरूम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही उसने अपने फॉस्ट चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए हैं।
बुकिंग
अभी तक की बुकिंग ने किया मायूस
योजना के अनुसार, टेस्ला भारत में मॉडल Y की प्रति वर्ष लगभग 2,500 गाड़ियाें की बिक्री का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन उसे अभी तक केवल लगभग 600 ही बुकिंग मिली है। फिलहाल कंपनी के शोरूम केवल मुंबई और दिल्ली में हैं, लेकिन इनमें विस्तार होता है तो बुकिंग की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा वह ग्राहकों की चार्जिंग समस्या का समाधान करने के लिए चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
कीमत
इतनी है मॉडल Y की कीमत
टेस्ला मॉडल Y भारत में 2 वर्जन में उपलब्ध है। इनमें स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव (RWD) मॉडल की कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन की 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। लॉन्ग रेंज मॉडल में फुली ऑटोमैटिक ड्राइविंग क्षमता जोड़ने का विकल्प भी है, जो बाद में अपडेट के रूप में उपलब्ध होगा। इस सुविधा को चुनने वाले ग्राहकों को 6 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसे 22,220 रुपये की टोकन राशि पर बुक किया जा सकता है।