कार में बाजार से कैप्टन सीटें लगवाना कितना सही? जानिए क्या होगा इसका परिणाम
क्या है खबर?
कैप्टन सीटें वर्तमान में महंगी लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रह गई हैं। ऑटोमोबाइल बाजार में अब इस सुविधा के साथ कई मॉडल आ रहे हैं। ये सीटें स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUVs) और मल्टी-परवज व्हीकल्स (MPVs) की दूसरी पंक्ति में मिलती है। कई लोग इस सुविधा को आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज के तौर पर लगवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह फायदे की जगह नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइये जानते हैं बाजार से कैप्टन सीट लगवाने के क्या नुकसान हैं।
फायदा
कैप्टन सीटों के क्या हैं फायदे?
कैप्टन सीटें एडजस्टेबल आर्मरेस्ट के साथ आती हैं, जो बेहतर आराम प्रदान करते हैं और इस्तेमाल न होने पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। प्रत्येक कैप्टन सीट में एक यात्री बैठ सकता है और आमतौर पर बेंच सीटों की तुलना में इनका बैकरेस्ट ऊंचा होता है। इसके अलावा ये सीटें कार के इंटीरियर के माहौल को बेहतर बनाती है, जिससे प्रीमियम लुक मिलता है और बेंच सीटों की तुलना में लंबी यात्रा के दौरान अधिक आरामदायक होती हैं।
आफ्टरमार्केट
बाहर से कैप्टन सीट लगवाने से क्या होगा?
आपके मॉडल के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई आफ्टरमार्केट कैप्टन सीटें ढूंढ़ना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके अलावा, इन्हें लगाने से सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। सीटों को हादसे में अधिकतम सुरक्षा के लिए वाहन के फ्रेम में विशिष्ट वेल्ड पॉइंट्स पर डिजाइन और लगाया जाता है। आफ्टरमार्केट कैप्टन सीटें लगाकर इस संरचना में बदलाव करने से सुरक्षा से समझौता हो सकता है, क्योंकि वेल्ड और अटैचमेंट फैक्टरी-फिटेड विकल्प की तरह मजबूती से टिक नहीं पाते।