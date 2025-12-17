टेस्ला पर सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक का गलत प्रचार करने का आरोप, न्यायाधीश ने सुनाया यह फैसला 

राहत

विभाग देगा टेस्ला को सुधार का मौका

न्यायाधीश के आदेश लागू करने से पहले मोटर वाहन विभाग कंपनी को सुधार करने का मौका देना चाहती है। एजेंसी के निदेशक स्टीव गॉर्डन ने कहा कि नियामक बिक्र लाइसेंस निलंबित करने से पहले कंपनी को ऑटोपायलट और FSD के बारे में भ्रामक भाषा को सही करने या हटाने के लिए 90 दिन का समय देगा। साथ ही DMV निर्माण लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाएगा, ताकि कंपनी के कारखाने के संचालन में कोई व्यवधान न आए।