कोहरे में हाईवे पर गाड़ी चलाते समय न करें ये गलतियां, वरना हो जाएगा हादसा 

कई राज्यों में घना कोहरा पड़ने के कारण आए दिन भीषण हादसे देखने को मिल रहे हैं। हाईवे पर वाहनों के भिड़ने के कारण ये दुर्घटनाएं काफी जानलेवा साबित हो रही हैं। इसके लिए दृश्यता कम होने के साथ-साथ वाहन चालकों की ड्राइविंग के दौरान की जा रही गलतियां भी जिम्मेदार हैं। इस मौसम में गाड़ी चलाते समय थोड़ी-सी चूक भारी पड़ सकती है। आइये जानते हैं कोहरे में हाईवे पर कार चलाते समय कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए।

गति गति पर रखें ध्यान तेज गति से न चलाएं: कोहरे में हाईवे पर तेज गति में कार दौड़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि कम दृश्यता में अचानक से सामने कुछ भी आने पर ब्रेक लगाने के लिए आपको पर्याप्त समय नहीं मिलता। हाई बीम का न करें इस्तेमाल: कम दृश्यता वाली ड्राइविंग स्थितियों में हाई बीम की रोशनी नमी से परावर्तित होकर चकाचौंध पैदा करती है और दृश्यता को और खराब कर देती है। इस दौरान लो बीम लाइट्स और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें।

दूरी दूरी बनाकर रखना जरूरी करीब से पीछा करने से बचें: जब आपकी गाड़ी किसी वाहन के बिल्कुल पीछे चल रहा होता है तो उसके ब्रेक लगाने पर आपको ब्रेक लाइट जलने का पता भी नहीं चलेगा और टक्कर होने की संभावना रहेगी। ध्यान भटकने से बचें: ऐसे मौसम में गाड़ी चलाते समय आपका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर होना चाहिए। इस दौरान तेज म्यूजिक सुनन, मोबाइल पर बात करना आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे आप अचानक सामने आई परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे।

तेज ब्रेक तेजी से ब्रेक लगाना होगा खतरनाक अचानक ब्रेक लगाना: ऐसा करने से पीछे से टक्कर हो सकती है। इसके बजाय एक्सीलरेटर से पैर हटाएं और धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं, ताकि पीछे वाली गाड़ी भी उसी हिसाब से धीमी हो सके। तकनीक पर ज्यादा भरोसा: कई कारों में लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग या क्रूज कंट्रोल जैसी एडवांस सुविधाएं होती हैं। ये ड्राइविंग को आसान तो बनाती हैं, लेकिन कोहरे में सेंसर्स की सटीकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए, सिर्फ इन पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है।

