टाटा ने कर्व रेंज को नए फीचर्स के साथ किया अपडेट, जानिए कितनी है कीमत 

इस कूपे-SUV में डैशबोर्ड सफेद कार्बन फाइबर फिनिश में उपलब्ध है, जबकि समग्र अपहोल्स्ट्री अब हल्के रंग की ललितपुर ग्रे और आलीशान बेनेके-कालिको लेदरेट सीट्स के साथ उपलब्ध है। टाटा कर्व में मूड लाइटिंग के साथ वॉयस एक्टिवेटेड पैनोरमिक सनरूफ, जेस्चर-एक्टिवेटेड पावर्ड टेलगेट और 12.3-इंच हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है। इसके अलावा 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, आर्केड.EV और 500-लीटर का बूट स्पेस उपलब्ध है। सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS तकनीक वाले फीचर्स से लैस है।

कीमत

कितनी है इन वेरिएंट्स की कीमत?

कर्व ICE में 1.2-लीटर, रेवोट्रॉन पेट्रोल (118bhp/170Nm) और 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन (116bhp/260Nm) दिए गए हैं। ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध हैं। कर्व EV में 45kWh और 55kWh के बैटरी पैक उपलब्ध हैं, जिनका पावर आउटपुट क्रमशः 147bhp और 164bhp है, जबकि दोनों बैटरी पैक का टॉर्क आउटपुट 210Nm ही रहता है। ICE मॉडल के अकंप्लिश्ड वेरिएंट की कीमत 14.55 लाख रुपये और EV के अकंप्लिश्ड और एम्पॉवर्ड की 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।